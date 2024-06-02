Nvidia намекает на потенциальный новый продукт, вдохновленный первоапрельской шуткой

02.06.2024

Прошло семь лет с тех пор, как Nvidia пошутила о внедрении функции GeForce G-Assist в свои видеокарты, оснащенной (чем еще?) искусственным интеллектом. Однако с тех пор команда Green добилась больших успехов в создании полезных для геймеров алгоритмов глубокого обучения с помощью DLSS Super Разрешение, а также, в последнее время, генерации кадров и реконструкции лучей. Учитывая это, недавняя социальная активность Nvidia дает некоторую надежду на то, что то, что когда-то было фарсом, станет особенностью.

Для тех, кто не знаком с GeForce GTX (да, шутка такая старая) G-Assist, вот краткое описание этой «функции». Используя возможности лучших видеокарт того времени, Nvidia предложила USB-накопитель, «начиненный алгоритмами глубокого обучения», который можно было использовать различными способами. «GhostPlay» создал призрака игрока, основанного на вашем стиле игры, который может вступить в схватку, если вам понадобится выйти из строя, с настраиваемыми ползунками для действий в минуту, а также частотой насмешек. Кроме того, «BossBoost» предоставил вам «самый лучший и стильный способ» уничтожать боссов, а «NV Nurture» регулярно предлагал вам делать перерывы с едой и напитками, и все это одним нажатием кнопки. Конечно, все это была шутка.

Однако недавно публикация Nvidia GeForce о X снова привлекла внимание к GeForce G-Assist. Цитируя исходное сообщение от 1 апреля 2017 года, в профиле говорится: «Будущее никогда не за горами…», лишенное какого-либо значимого контекста. Таким образом, невозможно с уверенностью сделать вывод, что запланировала Nvidia. Nvidia должна сделать какие-либо объявления, вдохновленные G-Assist, на Computex 2024, но тем временем мы можем сделать некоторые обоснованные предположения.

Во-первых, Nvidia, несомненно, встроит G-Assist в приложение Nvidia/GeForce Experience вместо установки на USB-накопитель. Оставляя без внимания все примеры, описанные в оригинальном первоапрельском видео, поскольку все они наверняка не соответствуют античиту, мы подумали о нескольких действительно полезных вещах, которые может сделать G-Assist. Учитывая инвестиции компании в такие технологии, как ULMB2 и Reflex, вполне разумно предположить, что Nvidia могла бы использовать свои возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь вам тренировать свою цель в чем-то вроде KovaaK. В качестве альтернативы G-Assist может предоставлять функции руководства посредством сборок или стратегий в таких играх, как Elden Ring.

Поддержка G-Assist на видеокартах серии GeForce RTX 50 является само собой разумеющейся, если она вообще реализуется. Есть вероятность, что эта функция может быть эксклюзивной для графических процессоров Blackwell, поскольку Frame Generation предназначена для Lovelace, но на данный момент это просто невозможно узнать. Честно говоря, мы будем рады, если Nvidia вернет USB-накопители, стилизованные под кулеры Founders Edition, для продвижения G-Assist.

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