Новые блоки питания Enermax подходят для любого игрового ПК мощностью до 2400 Вт

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03.06.2024

Enermax анонсировала несколько блоков питания ATX 3.1, охватывающих широкий спектр уровней производительности и мощности. Бренд планирует создать как минимум шесть серий, удовлетворяющих различные потребности, от Platimax DF12 до монстра Platimax 2400W, а также специальную версию в сотрудничестве с оверклокером Splave.

Каждая модель имеет разную эффективность, чтобы соответствовать как можно большему количеству ценовых категорий, включая рейтинги 80 Plus Titanium, Platinum и Gold. Эти серии также поддерживают безвентиляторные режимы, которые отключают вентиляторы при низких нагрузках, устраняя шум и уменьшая накопление пыли.

MaxTytan Digital

MaxTytan Digital — это блок питания с поддержкой ATX3.1, обеспечивающий мощность до 1650 Вт и имеющий сертификат 80 Plus Titanium. Чтобы получить максимальную производительность и акустику, эта модель имеет полубезвентиляторную конструкцию, в которой вентилятор остается неподвижным до тех пор, пока нагрузка не превысит 60%. Кроме того, MaxTytan Digital оснащен встроенным боковым экраном для отображения текущей выходной мощности. Хотя это немного бесполезно в повседневном использовании, оно удобно при разгоне или первой сборке машины, чтобы быстро получить представление о энергопотреблении.

Эта серия также будет предлагать более высокую мощность, достигающую 2000 Вт, хотя и с более низким рейтингом эффективности: 80 Plus Gold. Кроме того, они доступны только для домов с розетками на 230 В, которые поддерживаются только в некоторых странах.

Platimax

Вы сразу поймете, что Platimax серьезно относится к делу, когда заметите его два разъема 12 В-2 × 6, каждый из которых способен выдерживать мощность 600 Вт. Чтобы обеспечить достаточную мощность даже в конфигурациях с несколькими графическими процессорами, эта серия предлагает мощность до 2400 Вт, распределяемую через огромное количество разъемов. Для одного дополнительного разъема места нет, занято все пространство. Кстати, глубина этого блока питания составляет 18 см, что позволяет при необходимости поместить его и в корпуса средней высоты.

Несмотря на то, что Platimax не так эффективен, как MaxTytan Digital, он все же имеет сертификат 80 Plus Platinum. Однако, когда дело доходит до бесшумной работы, мы снова получаем полубезвентиляторную конструкцию, требующую активного охлаждения при нагрузке выше 60%. Другими словами, вы можете запустить компьютер мощностью 1440 Вт в безвентиляторном режиме. Впечатляющий.

Platimax DF Ultra

Platimax DF Ultra, с другой стороны, предназначен для рабочих станций с мощностью 1600 Вт и изящным размером 14 см. Хотя, конечно, ничто не мешает вам установить его на свое игровое оборудование. Мы снова получаем безвентиляторный режим, но при нагрузке ниже 50%. Все еще отлично, поскольку большинство машин даже этого не достигают. Enermax не предоставила никаких характеристик эффективности для этой серии.

Platimax DF 12

Platimax DF 12 — это еще один блок питания ATX 3.1, но на этот раз очень компактного размера (12 см). Эта маленькая коробка идеально подходит для компьютеров малого форм-фактора. Благодаря мощности 1000 Вт в этой маленькой коробке достаточно мощности для работы любой потребительской видеокарты и процессора. И это при том, что он имеет рейтинг эффективности 80 Plus Platinum, поэтому вы можете быть уверены, что энергия не тратится впустую, выделяя тепло. Благодаря своей эффективности эта модель может оставаться абсолютно бесшумной, пока нагрузка не превысит 60%.

Обратите внимание, что Enermax также планирует выпустить модели мощностью 750 Вт и 850 Вт для тех, кто владеет ПК среднего и высокого класса.

Revolution DF X Pro

Серия Revolution DF X Pro предназначена для геймеров благодаря широкому выбору мощности, включая 750 Вт, 850 Вт, 1000 Вт и 1200 Вт. Хотя он и не так эффективен, как некоторые из вышеперечисленных, его сертификат 80 Plus Gold достаточен для геймеров, особенно если сборка рассчитана на нагрузку около 50%, например, машина мощностью 500 Вт с моделью блока питания мощностью 1000 Вт. Кстати говоря, эта серия также имеет безвентиляторный режим, пока содержание свинца остается ниже 40%.

Что касается размера, то линейка Revolution DF X Pro имеет глубину 14 см, что ставит ее в середину.

Версия Revolution DF X Pro Splave

Версия Revolution DF X Pro Splave, как следует из названия, представляет собой специальную версию DF X Pro, созданную в сотрудничестве с оверклокером Splave. Он имеет эксклюзивную функцию разрядки 5VSB, которая позволяет материнской плате мгновенно перезапуститься в случае сбоя. Вы не хотите тратить время на эти мероприятия по разгону. Будучи специальной версией, Enermax выпустит только устройства мощностью 1000 Вт и 1200 Вт.

Наконец, все шесть серий совместимы с ATX 3.1 и PCIe 5.1, поэтому имеют как минимум один кабель/разъем мощностью 600 Вт 12 В-2×6 для графических процессоров Nvidia RTX 3000 и 4000. Все они также способны выдерживать отклонения мощности до 235%, что позволяет машине работать даже при сильных переходных скачках.

Кроме того, некоторые модели будут оснащены тем, что Enermax называет технологией вращения без пыли, которая сочетает в себе функцию самоочистки и 20-секундное вращение вентилятора после выключения машины для охлаждения компонентов. Enermax поделится более подробной информацией об этих продуктах на Computex, так что следите за обновлениями.

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