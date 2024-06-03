Утечка из Meta VR-гарнитуры Quest 3S через собственный магазин

03.06.2024

Meta Quest 3, пожалуй, является типичной VR-гарнитурой 2024 года, но не все согласны с ценой. Конечно, это дешевле, чем Apple Vision Pro, но что не так? Приятной новостью является то, что материнская компания Facebook, похоже, подтвердила свое следующее устройство после того, как Quest 3S просочилась в Meta Store, что вселяет надежду на бюджетного преемника Quest 2.

На странице магазина Alo Moves XR вы заметите, что в VR-игре Meta Quest 3S указан как совместимое устройство. Это не единичный инцидент, поскольку UploadVR отмечает, что другие листинги последовали этому примеру. Бренд может сыграть решающую роль, чтобы обуздать ситуацию, но магазин все равно упоминает об этом на момент написания статьи. К тому же, кота сейчас все равно вытащили из мешка.

Мы много говорили о Meta Quest 3S на протяжении 2024 года, но основное ожидание состоит в том, что это будет более ценная гарнитура текущего поколения. Ранние утечки дали нам первое представление (см. выше), и лично мы считаем, что передние камеры больше напоминают Splinter Cell, чем другие варианты Meta. Однако с тех пор многое могло измениться, поэтому стоит отнестись к слухам спокойно.

Более современные утечки предполагают, что он должен работать со всеми теми же играми, что и Quest 3. В конце концов, как сообщается, он содержит идентичный чипсет Snapdragon XR2 Gen 2. Вероятно, компания будет сокращать расходы в других областях, чтобы снизить цену. Они могут быть в виде линз с более низкими характеристиками и меньшим разрешением 1832×1920 на глаз. Возможно, они даже увидят возвращение линз Френеля вместо блина. Если это правда, это может повлиять на вес автономной гарнитуры всякий раз, когда вы отключены от лучшей видеокарты, поскольку у frensel более толстый оптический профиль.

Поскольку в книгах есть официальное имя, пройдет не так много времени, прежде чем Мета действительно поднимет крышку. Мы еще не знаем, когда бренд выпустит свою гарнитуру, но, возможно, мы услышим больше на выставке Computex 2024. Не спускайте глаз на следующей неделе, когда мы отправимся на выставочный зал в Тайбэе.

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