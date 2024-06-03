Project G-Assist превращает ваш графический процессор Nvidia в игрового помощника с искусственным интеллектом

03.06.2024

Во время своего выступления на Computex 2024 компания Nvidia представила Project G-Assist — еще одну функцию своих видеокарт GeForce RTX на базе искусственного интеллекта. Задуманный как личный помощник, он обещает помогать вам в играх и давать представление о том, как можно улучшить производительность с помощью настройки настроек.

Такие функции, как Project G-Assist, никогда не будут так важны, как производительность, чтобы отделить лучшие видеокарты от жалких пиксельных карт, но могут значительно повысить ценность карты. Это последнее дополнение к набору хитростей Nvidia GeForce RTX, похоже, отвечает этим требованиям. Тем не менее, все еще есть вероятность, что его блеск исчезнет, ​​как только он попадет в руки геймеров.

Что такое проект G-Assist?

Как я и предсказывал, когда Nvidia дразнила возвращение G-Assist, эта функция создает ИИ-помощника, который дает указания игрокам на основе голосовых/текстовых подсказок, передаваемых в большую языковую модель (LLM). G-Assist также может использовать визуальные подсказки, полученные с вашего компьютера, чтобы лучше оценить ваши запросы и дать более полезный ответ. Источником всей этой мудрости, излагаемой LLM, является база данных знаний, наполненная такими данными, как игровые функции и статистика предметов.

Используя Ark: Survival Ascended в качестве демонстрации своих возможностей, Nvidia продемонстрировала, как G-Assist отвечает на запросы, которые были как короткими и общими, так и длинными и конкретными. Детализация ответов впечатляет: они охватывают как рекомендации по предметам, так и игровую механику. Для этого он взаимодействует с базой данных игровых знаний, предположительно созданной самими разработчиками. Однако такого рода показы являются обычным явлением для рекламных материалов.

Помимо рекомендаций по игровому процессу, G-Assist также может анализировать ваши настройки и давать рекомендации по их улучшению. Похоже, он знает исходную частоту обновления вашего дисплея и определяет, не ограничились ли вы по рассеянности частотой 60 Гц на экране с частотой 240 Гц. Однако в этом конкретном примере вы наверняка почувствуете это через задержку ввода в игре, прежде чем вам понадобится помощник ИИ, который укажет вам на это. Что еще более впечатляюще, G-Assist может даже применять безопасный разгон, а также снижать энергопотребление для поддержания определенной целевой производительности.

Анализ проекта G-Assist

Если обещание будет выполнено, то сторона G-Assist по управлению производительностью будет выглядеть как более убедительный вариант использования этой функции. Учитывая, насколько непонятной может быть настройка ПК для новичков, это может оказаться полезным инструментом, позволяющим избежать утомительной работы с настройками. Конечно, я бы предпочел полагаться на тесты и тесты, проводимые такими агентствами, как мы, но это хорошая отправная точка.

Однако его направляющий функционал вызывает у меня некоторый дискомфорт. Всякий раз, когда мне нужна помощь в игре, будь то построение сборки, поиск предмета или решение головоломки, мне нравится индивидуальность и беседа авторов из публикаций и форумов с их субъективными и объективными ответами. G-Assist не предлагает ничего из этого. Не то чтобы так могло быть, но мне бы не хотелось, чтобы это положило конец давней традиции обмена информацией между геймерами, из которой сформировались процветающие и страстные вики-сообщества. В конце концов, я очень сомневаюсь, что эта функция позволит обнаружить нестандартные сборки, подобные тем, которые мы видели в Elden Ring.

К сожалению, пока неизвестно, когда появится G-Assist и какие видеокарты будут его поддерживать. Однако вполне вероятно, что Ark: Survival Ascended станет первой игрой, поддерживающей эту технологию. Когда он появится, мы обязательно его опробуем и проверим его возможности.

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