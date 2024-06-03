Nvidia дарит изящным видеокартам немного любви с новой спецификацией SFF

Одним людям идут их недостатки, а другим даже достоинства не к лицу (Ларошфуко).

04.06.2024

До сих пор создание ПК малого форм-фактора (SFF) было чем-то вроде кошмара. Видеокарты Nvidia становятся все больше, а это означает, что вы тратите всю свою жизнь на то, чтобы вытащить рулетку, чтобы убедиться, что она подойдет. Ну, не более. Компания объявила о своем брендинге «SFF Enthusiast GeForce», обозначающем, что графические процессоры и корпуса ПК соответствуют определенным требованиям.

Сотрудничая с партнерами по системным платам и производителями корпусов, Nvidia создала новый стандарт, который поможет вам с меньшими хлопотами найти лучшую видеокарту для вашего компактного ПК. Он не совсем безупречен, поскольку всю работу выполняет третья сторона. Вы также не увидите ничего меньшего, чем RTX 4070 с новой этикеткой. Тем не менее, это, по крайней мере, гарантирует, что все, что имеет это название, будет подключено и работает без головной боли и должно помочь поддерживать разумную температуру без ненужных ограничений.

Что такое видеокарта GeForce для энтузиастов с поддержкой SFF?

Чтобы получить звание SFF-Ready, видеокарты должны быть не более 304 мм в длину, 50 мм в глубину, чтобы занимать максимум 2,5 слота, и 151 мм в высоту с местом для кабеля питания.

С другой стороны, ящики должны быть немного больше этих размеров, чтобы обеспечить зазор. Nvidia требует такой же глубины 50 мм, длины 312 мм и пространства 154,5 мм между материнской платой или переходной платой и панелью корпуса. Некоторые примеры включают Fractal Design Terra, Corsair 2000D и Lian Li A4-H20. Список совместимых корпусов и графических процессоров можно посмотреть здесь.

Это руководство будет применяться не только к новым видеокартам, но и задним числом перечисляет существующие, соответствующие критериям. RTX 4070 и 4070 Super Founders Edition входят в число немногих счастливчиков, как и варианты от наших друзей из Gigabyte и MSI.

Поддержка SFF также не является окончательным решением. Вы все еще можете найти видеокарты большего размера, которые занимают три слота и, возможно, поместят их в некоторые компактные корпуса, вам просто нужно будет провести измерения самостоятельно, поскольку брендинг не поможет вам в таких ситуациях.

Видеокарты Enthusiast GeForce с поддержкой SFF начнут появляться в июне 2024 года. Чтобы узнать больше о Computex, посетите Nvidia Project G-Assist, который поможет вам играть в свои игры.

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