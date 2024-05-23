Обновление MSI Claw повышает частоту кадров до 30%

Сколько всего нужно, чтобы сделать счастливым только одного человека! (Ш. Монтескьё).

23.05.2024

Среди, казалось бы, бесконечного потока конкурентов Steam Deck, Claw от MSI, к сожалению, выделился по совершенно неправильным причинам. Его запуск был связан с множеством проблем, среди которых были проблемы с производительностью. Однако компания MSI, не желая позволять своему карманному компьютеру на базе Intel Core Ultra выйти из строя без боя, усердно работала над улучшением устройства. Теперь, в третий раз с момента выпуска Claw, MSI выпустила обновление BIOS, которое, по ее утверждению, обеспечивает двузначное улучшение частоты кадров.

Для тех, кто нуждается в обновлении: это уже третий раз, когда MSI извлекает еще больше кадров из лучших процессоров, которые Intel предлагает портативным устройствам. В то время как первое обновление BIOS обещало прирост до 43,5%, второе утверждало, что обеспечивает улучшение до 150% . К сожалению, эта третья, последняя версия предлагает только до 30%, но, честно говоря, это больше, чем предыдущие повышения.

Эти тесты взяты из самой MSI и сравнивают производительность BIOS 106 с последней версией 109. Хотя компания и обрисовала его конфигурацию, такую ​​как разрешение и режим производительности, подробностей не так много, поэтому к любому результату следует относиться с должной долей скептицизма.

Тем не менее, результаты, предоставленные MSI, выглядят многообещающе. Forza Horizon 5 — единственная игра, в которой улучшение произошло на 30%: средняя частота кадров выросла с 59,4 до 77,5 кадров в секунду. Тем не менее, в Fortnite наблюдается аналогичный рост на 28%: частота кадров увеличилась с 62,12 кадров в секунду (как ни странно) до 87,3 кадров в секунду.

Если усреднить результаты по 16 играм, протестированным MSI, мы получим общее улучшение на 13%. Это снижает привлекательность обновления BIOS, но это все равно значительный выигрыш. Тем не менее, уровень производительности, установленный Claw, поначалу не был впечатляющим.

Понятно, что MSI осведомлена о восприятии производительности Claw в своих последующих сравнениях с ROG Ally. Компания утверждает, что ее устройство в среднем на 26% лучше, чем портативное устройство Asus, в топ-100 самых популярных игр в Steam.

Как бы впечатляюще ни звучало это достижение, MSI снова не может предоставить достаточно значимой информации о своей тестовой установке, чтобы правильно оценить свои заявления. Например, неясно, тестировался ли Claw против Ally с чипсетом Z1 или Z1 Extreme, поскольку каждый из них обеспечивает заметно разную игровую производительность.

Хотя усилия MSI по спасению Claw от пропасти похвальны, я боюсь, что нанесенный ущерб уже может быть слишком велик. Хотя я не считаю, что компании следует делать паузу в улучшении системы для существующих владельцев, трудно увидеть способ по-настоящему восстановиться без таких стимулов, как массовое падение цен.

Мы надеемся, что преемник Claw все еще находится в разработке и сможет исправить ошибки своего предшественника. До тех пор Steam Deck OLED безраздельно господствует в продажах (и в нашем сердце), и его единственными основными конкурентами являются ROG Ally и Legion Go.

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