LPDDR6 намного быстрее, чем неизданный LPDDR5X от Samsung

23.05.2024

Компания JEDEC раскрыла характеристики памяти DDR6 с пропускной способностью от 8,8 до 17,6 Гбит/с. Будущее оперативной памяти, похоже, движется в сторону более высоких тактовых частот и большей емкости, по крайней мере, до тех пор, пока какая-либо версия LPCAMM не появится на настольных компьютерах.

Орган по стандартизации памяти JEDEC представил DDR6, будущий потребительский стандарт оперативной памяти. Эта память следующего поколения будет обеспечивать скорость передачи данных от 8,8 до 17,6 Гбит/с с использованием того же формата UDIMM, который доступен в настоящее время. Для тех, кто запутался, оперативная память DDR6 со скоростью 17,6 Гбит/с — это просто еще один способ сказать DDR6 со скоростью 17 600 МТ/с или DDR6-17600.

Помимо скорости, стандарт DDR6 еще не доработан, поскольку организация еще не определилась с режимом сигнализации (PAM или NRZ), хотя основные разговоры указывают на NRZ. В то время как DDR5 в настоящее время обеспечивает скорость около 8000 МТ/с, DDR6 должна обойти ее со скоростью 17 600 МТ/с. Не говоря уже о разогнанных моделях таких брендов, как Corsair и Kingston, скорость которых может достигать 21 000 МТ/с.

Между тем, организация также установила скорость для вариантов LPDDR6 (Low Power): на этот раз она варьируется от 10,667 Гбит/с до 14,4 Гбит/с. Для справки: это быстрее, чем еще не выпущенная память Samsung LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с. LPDDR6 также будет использовать канал шириной 24 бита, состоящий из двух 12-битных подканалов.

Однако обратите внимание, что для оперативной памяти DDR6 и LPDDR6 заявленные скорости не являются максимальными, которых может достичь каждый стандарт. Как и в случае с DDR5 и LPDDR5, это начальные планки, которые наверняка будут превзойдены по мере развития производства.

Из-за медленного внедрения (Intel предлагает ее вместе с DDR4, а AMD начинает использовать ее с платформой AM5) DDR5 кажется новой, хотя ей уже почти четыре года. В то же время, если все пойдет по плану, DDR6 должна появиться на наших машинах примерно в 2026 году, что делает первый вариант более недолговечным. Тем не менее, даже если DDR6 выйдет вовремя, внедрение может занять некоторое время, особенно если приложения и игры не используют ее дополнительную скорость. Но, как энтузиасты, мы хотим опробовать это как можно скорее.

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