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Antec стремится бросить вызов Steam Deck, выпустив собственный портативный компьютер

23.05.2024
Antec стремится бросить вызов Steam Deck, выпустив собственный портативный компьютер

С тех пор как Steam Deck появился на сцене всего два года назад, он столкнулся с бесчисленным количеством конкурентов, созданных как основными производителями, так и сравнительно небольшими брендами. Теперь еще одна компания мечтает создать свой собственный карманный компьютер, но это, вероятно, одна из последних компаний, которые ожидают выхода на ринг. Добро пожаловать на вечеринку, Антек.

Как вы поймете из нашего обзора Steam Deck OLED, потребуется что-то особенное, чтобы по-настоящему бросить вызов портативным устройствам Valve. Подобные ROG Ally и Legion Go оказались достойными альтернативами, но их преимущества связаны с более высокой стоимостью. Antec, похоже, не отклоняется от этой стратегии, но, по крайней мере, выглядит более готовым создать привлекательную систему, чем MSI Claw.

По данным The Liberty Times, Antec заключила партнерство с производителем карманных компьютеров Ayaneo для создания собственного устройства: Core HS. Однако это не индивидуальный дизайн, а во всем, кроме названия, Ayaneo Slide. Учитывая положительный отклик, полученный Slide после его первого выпуска, мы можем только надеяться, что этот шаг поможет повысить доступность во всем мире и снизить затраты.

Мы можем ожидать, что Core HS появится на полках магазинов в июне и июле этого года. Сообщается, что портативный компьютер будет стоить в ценовом диапазоне 600–900 долларов, что позволяет предположить, что Antec выпустит несколько конфигураций. Однако нам придется подождать, чтобы узнать, как он будет конкурировать с такими устройствами, как ROG Ally X.

Поскольку ядро ​​AMD Zen 5 и графическая архитектура RDNA 3.5 уже не за горами, рынок портативных устройств ожидает большая встряска. Вряд ли их появление спровоцирует скорое появление Steam Deck 2, но устройства конкурентов должны как минимум оказать давление на Valve, чтобы она сделала ход.

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Тэги: , , , Категории: Игровые консоли, Компьютеры, НовостиIT
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