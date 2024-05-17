Новая утечка показывает, что Intel еще не отказалась от игровых портативных компьютеров

Нужно уметь делать те глупости, которых требует от нас наша природа (Н. Шамфор).

18.05.2024

Процессоры Intel Lunar Lake появились в новом игровом портативном компьютере с 11-дюймовым дисплеем. Это еще раз подтверждает планы Team Blue относительно оптимизированного чипа Lunar Lake для устройств с низким энергопотреблением.

Производитель Shenzhen Weibu Information Inc., получивший название GP10, разместил информацию о грядущем портативном компьютере на сайте Computex. Не переживайте, если вы никогда не слышали об этом бренде; это OEM/ODM (производитель оригинального дизайна), который производит продукцию для других брендов, которые ставят свое имя на первое место. Это означает, что мы можем увидеть именно этот дизайн под названием MSI или Asus. Однако, учитывая изображение на веб-странице, это выглядит как попытка сторонней организации.

Внутри мы находим чип Intel Core Ultra 200 серии, основанный на архитектуре Lunar Lake. И речь не идет о специально созданных чипах, таких как Ryzen Z1 внутри Asus ROG Ally. На этот раз кажется, что Intel удалось создать настолько эффективную архитектуру, что ее можно напрямую реализовать на устройствах с низким энергопотреблением. Между тем, благодаря новому графическому процессору Battlemage Xe2 мы должны получить гораздо большую производительность, чем то, что сейчас предлагается в MSI Claw.

Помимо процессора, GP10, как сообщается, оснащен мультитач-экраном с разрешением 1920×1200 и частотой 120 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 2 ТБ хранилища NVMe и устройством для чтения карт TF. Не стоит забывать об обязательном подключении Wi-Fi и USB. Теперь, хотя дизайн, возможно, и не окончательный, он наверняка разделит геймеров, как это произошло с OneXPlayer X1 с аналогичным форматом.

Само собой разумеется, что Shenzhen Weibu Information Inc. будет не единственной компанией, предлагающей портативные компьютеры на базе Lunar Lake. Ayaneo и MSI являются серьезными соперниками, поскольку у них обоих уже есть системы на базе Intel.

Бренд должен представить более подробную информацию о GP10 в июне этого года на выставке Computex в Тайване. Мы также можем ожидать, что другие бренды одновременно продемонстрируют свои портативные компьютеры на базе Lunar Lake.

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