GTA VI: все новости о следующей записи Rockstar в серии Grand Theft Auto

18.05.2024

В отчете о доходах Take-Two за четвертый квартал 2024 года компания указала, когда геймеры могут ожидать следующую запись в серии GTA. То, что ранее было туманным календарным годом 2025 для Grand Theft Auto VI, теперь является более конкретным, но все еще немного расплывчатым “осенью 2025 года”.

Поскольку мы вступаем в 2025 финансовый год с положительной динамикой, мы ожидаем, что чистые заказы составят от 5,55 до 5,65 миллиарда долларов. Наш прогноз отражает сужение ранее установленного Rockstar Games календарного периода 2025 года до осени 2025 года для Grand Theft Auto VI. Мы твердо уверены, что Rockstar Games обеспечит беспрецедентный развлекательный опыт, и наши ожидания относительно коммерческого эффекта игры продолжают расти.

С момента выхода GTA V прошло десятилетие и два поколения консолей. Но это время прошло. Rockstar объявила, что покажет первый трейлер игры во вторник, 5 декабря 2023 года, в 6 утра по североамериканскому времени / 9 утра по восточному времени. К сожалению, ранняя утечка побудила компанию выпустить трейлер более чем на полдня раньше, чем планировалось, раскрывGrand Theft Auto VI вернет сериал в Вайс Сити, и в нем появилась новая главная героиня, Люсия.

Хотя Rockstar Games умолчала о том, чего ожидать от следующей части серии, у нас есть некоторое представление о том, как выглядит игра, благодаря хакерской утечке материала объемом в 90 видеороликов. В 2022 году Арион Куртадж — член хакерской группировки Lapsus $ — слил видео, а в 2023 году лондонское жюри признало его ответственным за этот поступок.

Также поступали неподтвержденные сообщения о другой, более свежей утечке GTA VI за несколько дней до мировой премьеры трейлера, демонстрирующей фрагмент карты игры, который, предположительно, принадлежит ребенку сотрудника Rockstar.

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