В Firefox обнаружили скрытую игру «Змейка»: как запустить пасхалку в адресной строке

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В браузере Firefox обнаружили небольшую пасхалку, которая превращает привычную адресную строку в площадку для классической аркадной игры Snake, известной многим как «Змейка». Для запуска не нужно открывать специальный сайт, устанавливать расширение или загружать отдельное приложение. Достаточно воспользоваться встроенным калькулятором Firefox и ввести математическое выражение с определённым результатом.

Секретную возможность заметил исследователь и энтузиаст сообщества Mozilla Соерен Хенцшель (Soeren Hentzschel). На первый взгляд это обычная небольшая развлекательная функция, однако она демонстрирует, что разработчики Firefox продолжают добавлять в браузер не только практические инструменты, но и скрытые элементы, рассчитанные на любознательных пользователей.

Как найти игру Snake в Firefox

Пасхалка связана со встроенной функцией вычисления математических выражений непосредственно в адресной строке. Firefox умеет распознавать простые арифметические операции и показывать результат ещё до перехода на какой-либо сайт. Обычно рядом с вычисленным значением появляется кнопка, позволяющая скопировать ответ в буфер обмена.

Однако в одном конкретном случае интерфейс меняется. Если введённое выражение даёт в результате ровно 150, рядом с вычислением появляется значок Firefox. Нажатие на него открывает небольшую раскрывающуюся область с игрой Snake.

Чтобы проверить пасхалку, выполните несколько простых действий:

Откройте браузер Mozilla Firefox. Щёлкните по адресной строке, чтобы установить в неё курсор. Введите математическое выражение 100+50 без кавычек. Дождитесь появления результата вычисления — 150. Найдите небольшой значок Firefox рядом с результатом и нажмите именно на него. В открывшейся панели найдите игру и запустите её.

Вместо 100+50 можно использовать и другие выражения. Например, подойдут 75*2 или 15^2-75 . Главное условие — итоговое значение должно равняться 150. Если результат отличается хотя бы на единицу, специальный значок не появляется и запустить игру этим способом не получится.

Нажмите «Воспроизвести», чтобы увидеть скрытую игру «Змейка» в Firefox

Важно не путать значок Firefox с кнопкой копирования результата. Для запуска необходимо нажать именно на фирменный значок браузера, который появляется рядом с вычисленным значением. Если щёлкнуть по самому результату или другой части подсказки, игровая панель может не открыться.

Как играть в скрытую «Змейку»

По своей механике игра практически не отличается от классической Snake, знакомой пользователям старых мобильных телефонов, игровых приставок и простых аркад. Игрок управляет змейкой, которая перемещается по ограниченному игровому полю и должна собирать появляющиеся точки.

В версии Firefox у змейки есть характерная особенность оформления: её голова стилизована под логотип браузера. В остальном правила остаются привычными. Собранные точки увеличивают длину хвоста, а пространство для манёвров постепенно сокращается. Чем дольше продолжается игра, тем сложнее избежать столкновения.

Управление осуществляется с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре:

Стрелка вверх — движение вверх.

— движение вверх. Стрелка вниз — движение вниз.

— движение вниз. Стрелка влево — движение влево.

— движение влево. Стрелка вправо — движение вправо.

Основная задача — собирать появляющиеся на поле точки и не допускать столкновения с границами игрового пространства или собственным хвостом. Каждая новая точка делает змейку длиннее, поэтому управление становится всё более требовательным к точности и своевременности поворотов.

Игра не претендует на роль полноценного развлечения с большим количеством уровней, сложными режимами или современной графикой. Это небольшая аркада, которую можно запустить на несколько минут, не покидая браузер. Её главная ценность заключается скорее в неожиданности обнаружения, чем в глубине игрового процесса.

В каких версиях Firefox работает пасхалка

По информации, приведённой OMG! Ubuntu со ссылкой на Соерена Хенцшеля, скрытая игра присутствует в Firefox 151. Это означает, что для проверки функции следует использовать актуальную версию браузера, в которой доступен соответствующий интерфейс адресной строки.

При этом наличие игры не обязательно означает, что она будет одинаково отображаться у всех пользователей. В обсуждениях обнаруженной функции встречались сообщения о том, что значок Firefox не появляется даже в относительно новых сборках. Пользователи также отмечали различия в поведении интерфейса на разных операционных системах и версиях браузера.

Если игра не запускается, стоит проверить несколько моментов:

Версия браузера. Убедитесь, что используется Firefox 151 или более новая сборка, в которой функция доступна.

Убедитесь, что используется Firefox 151 или более новая сборка, в которой функция доступна. Формат выражения. Введите обычное математическое выражение без дополнительных символов, например 100+50 .

Введите обычное математическое выражение без дополнительных символов, например . Результат вычисления. Он должен быть равен именно 150.

Он должен быть равен именно 150. Правильная кнопка. Нажимать нужно на значок Firefox рядом с результатом, а не на саму цифру или кнопку копирования.

Нажимать нужно на значок Firefox рядом с результатом, а не на саму цифру или кнопку копирования. Интерфейс браузера. Если значок отсутствует, попробуйте обновить Firefox и повторить проверку в обычном окне браузера.

Также стоит учитывать, что это не отдельная веб-страница и не расширение, которое можно установить из каталога дополнений. Игра встроена в интерфейс браузера, поэтому её доступность зависит от реализации соответствующей функции в конкретной сборке Firefox.

Почему разработчики добавляют скрытые игры в браузеры

Пасхалки давно стали частью культуры разработки программного обеспечения. Под этим термином понимают скрытые функции, изображения, сообщения или небольшие развлечения, которые разработчики намеренно оставляют внутри продукта. Обычно такие элементы не влияют на основную работу программы и не рекламируются в официальных списках возможностей.

У подобных находок есть несколько задач. Во-первых, они создают эмоциональную связь с продуктом: пользователь обнаруживает что-то неожиданное и получает небольшой повод рассказать об этом другим. Во-вторых, пасхалки помогают сформировать индивидуальность программы. В условиях, когда браузеры во многом похожи по базовым возможностям, даже небольшие детали интерфейса могут запоминаться аудитории.

Наконец, такие функции становятся поводом для обсуждений в сообществах и социальных сетях. История с Firefox показывает, что даже простая игра может привлечь внимание к возможностям браузера, которыми многие пользователи не пользуются ежедневно.

Firefox не первый браузер со скрытыми развлечениями

Самый известный пример подобной функции — игра с динозавром в Google Chrome. Она появляется на странице ошибки, когда браузер не может подключиться к интернету. Пользователь может запустить небольшую аркаду, в которой динозавр перепрыгивает через препятствия. Со временем эта игра превратилась в один из самых узнаваемых элементов Chrome.

У Google есть и отдельная страница с этой игрой, поэтому проверить её можно даже при работающем интернете. В отличие от пасхалки Firefox, которая спрятана за результатом вычисления, динозавр Chrome изначально был тесно связан с ситуацией отсутствия сетевого подключения.

Другой пример — браузер Vivaldi, разработчики которого уделяют внимание встроенным развлечениям и необычным возможностям интерфейса. В нём есть собственная аркадная игра, позволяющая скоротать время без установки дополнительных программ.

Подобные функции не являются обязательным условием для современного браузера. Основными критериями по-прежнему остаются безопасность, производительность, совместимость с сайтами, поддержка стандартов и удобство работы. Однако небольшие игровые элементы помогают сделать программный продукт менее безликим.

Что эта находка говорит о развитии Firefox

Скрытая «Змейка» не является крупным обновлением браузера и не меняет его функциональность в повседневной работе. Она не ускоряет загрузку страниц, не улучшает защиту от отслеживания и не добавляет новых инструментов для разработчиков. Тем не менее подобные детали показывают, что интерфейс Firefox может содержать возможности, о которых не все пользователи знают.

Особенно интересно, что для запуска игры используется адресная строка — один из наиболее часто применяемых элементов браузера. Она давно перестала быть просто полем для ввода URL: современные браузеры используют её для поиска, вычислений, подсказок, перехода к настройкам и выполнения различных команд.

В случае Firefox разработчики задействовали уже существующий механизм вычислений, добавив к определённому результату необычную реакцию интерфейса. Пользователю не нужно запоминать специальную команду или искать скрытую страницу. Достаточно случайно получить нужное число либо узнать о пасхалке из публикации.

При этом не стоит воспринимать обнаружение игры как свидетельство появления полноценного игрового режима или намерения Mozilla конкурировать с игровыми платформами. Это именно небольшая пасхалка, рассчитанная на любопытство и короткие игровые сессии.

Выводы

В Firefox обнаружили скрытую версию классической игры Snake, которая запускается прямо из адресной строки. Для этого необходимо ввести математическое выражение с результатом 150, например 100+50 , и нажать на появившийся рядом значок Firefox.

Игра использует знакомую механику: нужно собирать точки, увеличивать длину змейки и избегать столкновений с границами поля и собственным хвостом. Управление выполняется стрелками на клавиатуре. По информации OMG! Ubuntu, функция присутствует в Firefox 151.

Практической пользы для работы в интернете от этой возможности немного, но она добавляет браузеру индивидуальности. Встроенная «Змейка» продолжает традицию небольших секретов, которые разработчики оставляют в программных продуктах для внимательных пользователей. Если Firefox установлен на компьютере, проверить пасхалку можно буквально за несколько секунд.

Часто задаваемые вопросы

1 Как запустить игру «Змейка» в Firefox? Введите в адресную строку выражение 100+50 , дождитесь появления результата 150 и нажмите на значок Firefox рядом с ним. В открывшейся панели можно запустить игру. 2 Можно ли использовать другое математическое выражение? Да. Подойдут любые поддерживаемые калькулятором выражения, результат которых равен 150. Например, 75*2 или 15^2-75 . 3 Почему для запуска игры нужно получить именно 150? Это специальное условие, заложенное в пасхалку. При других результатах калькулятора игровой значок не появляется. Официального объяснения, почему разработчики выбрали именно это число, в публикации не приводится. 4 В какой версии Firefox появилась скрытая игра? По информации Соерена Хенцшеля, функция присутствует в Firefox 151. Если она не работает, стоит проверить версию браузера и обновить его. 5 Как управлять змейкой? Для движения используются клавиши со стрелками на клавиатуре. Нужно собирать точки, избегая столкновений с границами игрового поля и собственным хвостом. 6 Нужно ли устанавливать расширение или отдельную программу? Нет. Игра встроена в интерфейс Firefox и запускается через адресную строку. Установка дополнений или стороннего программного обеспечения не требуется. 7 Работает ли пасхалка без подключения к интернету? Игра открывается через встроенный интерфейс браузера, а не через отдельный сайт. Однако её доступность зависит от версии и сборки Firefox. Само по себе отсутствие интернета не является способом запуска пасхалки. 8 Есть ли похожие игры в других браузерах? Да. Самый известный пример — игра с динозавром в Google Chrome. В браузере Vivaldi также есть встроенные игровые возможности.

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