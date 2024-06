Первое за семь месяцев обновление GeForce Experience от Nvidia содержит 122 оптимизации для игр

18.06.2024

Nvidia выпустила новое обновление для своего приложения GeForce Experience. Версия 3.28 содержит множество новых оптимизированных настроек для игр, а также некоторые столь необходимые исправления ошибок.

Несмотря на то, что Team Green постепенно переводит пользователей на новое приложение Nvidia, которое полностью заменит GeForce Experience, компания по какой-то причине все еще обновляет старую программу. Это смелый шаг, учитывая, что последнее обновление GeForce Experience датируется ноябрем 2023 года.

Если вам нравится сразу начинать игру, не задумываясь о настройках, это обновление GeForce Experience создано для вас. Версия 3.28 содержит оптимизированные настройки для целых 122 игр. Это позволяет вам быстро выбрать идеальные настройки для лучших видеокарт и обеспечить хороший игровой процесс без особых усилий. Это особенно удобно для тех, кто не знаком с компьютерными играми, где огромное количество опций может сбить с толку.

Но это не все. В этом обновлении также исправлено множество ошибок, в частности одна, которая побуждала вас получить новое обновление драйвера даже после установки последней версии. Те, кто любит записывать свой игровой процесс с помощью инструмента Nvidia, теперь смогут снимать его в HDR без передержки видео. Параллельно запись на рабочем столе должна работать корректно, если включен HDR. Хотя это и не так проблематично, как вышеупомянутое, индикатор камеры больше не будет ошибочно сообщать о ее активности, снимки экрана теперь делаются как для оконных игр, так и для полноэкранных игр, а телеметрия частоты кадров/задержки больше не отображается как «NA».

Вы можете скачать последнюю версию GeForce Experience прямо из приложения или с сайта Nvidia по этой ссылке.

Полный список игр включает: Abiotic Factor, Age Of Wonders 4, Alan Wake 2, Aliens: Dark Descent, Apocalypse Party, ARK: Survival Ascended, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, Ash Echoes, Assassin’s Creed Mirage, Atlas Fallen, Atomic. Сердце, Аватар: Frontiers of Pandora, BattleBit Remastered, Беллрайт, Большие амбиции, Граница, Call of Duty: Modern Warfare III, Cities: Skylines 2, Company of Heroes 3, Предупреждение о контенте, Counter-Strike 2, Криминальный босс: Рокей-Сити, Dead Space, Desynced, Diablo IV, Dragon’s Dogma 2, Dragon’s Dogma 2 Dual Universe, EA SPORTS FC 24, Enshrouded, Escape from Tarkov: Arena, Exoprimal, F1 23, F1 24, F1 Manager 2023, Football Manager 2024, For The King II, Forza Motorsport, Foxhole, Ghostrunner 2, Gord, Granblue Fantasy: Relink, Grey Zone Warfare, HELLDIVERS 2, Hogwarts Legacy, Homeworld 3, Honkai: Star Rail, Horizon Forbidden West Complete Edition, House Flipper 2, Immortals of Aveum, Infection Свободная зона, Jagged Alliance 3, Космическая программа Кербала 2, KovaaK’s, Последняя эпоха, Давайте в школу, Ложь P, Граница светового года, Как дракон Гайден: Человек, который стер свое имя, Как дракон: бесконечное богатство, Как дракон: Ишин!, Lords of the Fallen 2023, Потерянный суд, Manor Lords, Mortal Kombat 1, Миф империй, NBA 2K24, Соловей, Нечестивым нет покоя, АМБИЦИИ НОБУНАГИ: Пробуждение, Аванпост: Бесконечность, Пасифик Драйв, Тусовщики, PAYDAY 3, PERISH, Pioneers of Pagonia, Portal Prelude с RTX, Ratchet & Clank: Rift Apart, Redfall, Remnant 2, Resident Evil 4, RoboCop: Rogue City, Sengoku Dynasty, Siege Senua’s Saga: Hellblade II, Six Days in Fallujah, Skull и Кости, Смолленд: Выжить в дикой природе, Сыны леса, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ Джедаи: Выживший, Звездное поле, Звездный десант: Истребление, Stranded: Alien Dawn, Street Fighter 6, Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости, Война призывателей: Хроники, Затонувшая страна , Системный шок, Тауматург, The Crew Motorfest, ФИНАЛ, Фронт, Непобедимый, Последние из нас. Часть I, Властелин колец: Голлум, Властелин колец: Возвращение в Морию, The Outlast Trials, The Settlers : Новые союзники, Техасская резня бензопилой, Трое королевств Чжао Юнь, ТРОН И СВОБОДА, Total War: PHARAOH, Undawn, Veiled Experts, Voidtrain, Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Warhaven, Warlander, Wayfinder, We Were Here Expeditions, Witchfire, Wo Long: Fallen Dynasty, XDefiant.

