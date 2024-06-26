Серия Nvidia RTX 50: новости, слухи и все, что мы знаем

26.06.2024

Видеокарты серии Nvidia RTX 50 почти наверняка превзойдут современных производителей пикселей. Хотя «Зелёная команда» по-прежнему хранит молчание о своих планах, множество утечек заполняют тишину. Однако ориентироваться в этой трясине шепота может оказаться непросто. Поэтому мы будем только рады помочь вам всем, что мы знаем о следующем поколении GeForce.

Мы ожидаем, что серия RTX 50 может похвастаться лучшими видеокартами, выпущенными Nvidia на сегодняшний день. Новые графические процессоры, разработанные с использованием архитектуры Blackwell компании, должны обеспечить существенное улучшение производительности поколений. Однако обновление видеопамяти (VRAM) и других характеристик может привести к более существенному увеличению, чем ожидалось. Достаточно сказать, что GeForce RTX 5090, скорее всего, станет свирепым флагманом.

У нас есть много заявлений, которые нужно переварить, с ох как много восхитительных подробностей. Однако прежде чем мы увязнем, обязательно воспринимайте каждый кусочек информации с долей скептицизма. Мы опытны в каждом слове, и опыт научил нас всегда ошибаться в сторону скептицизма. С учетом сказанного, мы надеемся, что вы жаждете последних новостей о серии Nvidia RTX 50.

Дата выхода серии RTX 50

Nvidia выпускает новое поколение видеокарт GeForce каждые два года, начиная с серии 900. Учитывая это, мудрость подсказывает, что дата выпуска серии RTX 50 должна приходиться на 2024 год. Это продолжит установленную частоту выпусков, поскольку серия RTX 40 появится на сцене в 2022 году. Однако существует не меньше шансов, что компания встряхнет ситуацию. на этот раз.

В поддержку прогноза на 2024 год в сообщениях указывается, что серия RTX 60 поступит в массовое производство в 2026 году. Если эти планы осуществятся, это даст серии RTX 50 два года, чтобы насладиться своим господством в качестве последней и лучшей игры Nvidia. Более того, слухи о поспешных разработках, вызванных AMD, и ее потенциале проникнуть на потребительский рынок искусственного интеллекта еще больше усиливают доверие к этому окну.

Что касается того, какие видеокарты мы можем ожидать первыми, наиболее безопасным выбором будет GeForce RTX 5090 или 5080. В конце концов, их предшественники, GeForce RTX 4090 и 4080, первыми увидели свет. Однако похоже, что Nvidia планирует первой выпустить GeForce RTX 5080, смешивая предыдущие стратегии.

Если карты серии RTX 50 не появятся в 2024 году, мы ожидаем их появления не позднее первого квартала 2025 года. Тем не менее, мы вполне можем сделать анонс в четвертом квартале 2024 года до того, как они появятся в следующем квартале, как это было в случае с GeForce RTX 4070 Ti (бывшая позорная RTX 4080 12 ГБ).

Характеристики серии RTX 50

Ни одна из спецификаций серии Nvidia RTX 50 не высечена на камне и не будет еще какое-то время. Тем не менее, есть некоторые вероятности, которые мы можем извлечь из отраслевых тенденций и достижений, а именно, когда речь идет о VRAM. Не говоря уже о многочисленных слухах и утечках, наводнивших форумы и социальные сети, конечно.

Nvidia почти наверняка будет использовать свою архитектуру графического процессора Blackwell для видеокарт серии RTX 50. Слухи о конструкции GB202, которая предположительно будет использоваться в GeForce RTX 5090, предполагают именно это. Вместо монолитных кристаллов, которых мы ожидали, Team Green, как утверждается, идет по пути чиплетов. Таким образом, это должно привести к повышению производительности и эффективности по сравнению с сопоставимыми предложениями серии RTX 40.

Что касается конструкции графического процессора, утечки информации о количестве потоковых мультипроцессоров (SM), ширине шины памяти и типах памяти для серии GB200. Если они выдержат критику, GeForce RTX 5090 может иметь в своем распоряжении 192 SM. Для сравнения: у AD102 их всего 144, что составляет увеличение на 33%. Однако обратите внимание, что аналогичный прирост наблюдается не для каждого графического процессора. Более того, GeForce RTX 4090 использует урезанную версию AD102 и может похвастаться только 128 SM, и аналогичная участь может постичь флагман серии RTX 50. В конце концов, где будет место для GeForce RTX 5090 Ti или Titan?

графический процессор SMS Ширина автобуса Память ГБ202 192 512-битный GDDR7 ГБ203 84 256-битный GDDR7 ГБ205 50 192-битный GDDR7 ГБ206 36 128-битный GDDR7 ГБ207 20 128-битный GDDR7 Отказ от ответственности: Содержание основано на слухах и предполагаемых утечках и может быть изменено .

Что касается VRAM, все признаки указывают на то, что большая часть серии RTX 50 оснащена GDDR7. Что касается объема памяти, который будет иметь каждая карта, по слухам, GeForce RTX 5090 вмещает 28 ГБ из-за предполагаемой 448-битной ширины шины памяти (еще одно сокращение по сравнению с полноценным GB202). Это даст ему преимущество в 4 ГБ по сравнению с его предшественником, и он должен быть намного быстрее с модулями 28 Гбит/с под радиатором.

Вся эта производительность по-прежнему потребует много энергии, даже с повышением эффективности. Тем не менее, Nvidia предположительно тестирует графические процессоры серии RTX 50 в сочетании с кулерами мощностью 250–600 Вт . К счастью, версии GeForce RTX 5090 Founders Edition должны иметь двухслотовую конструкцию. Это удивительное изменение темпа или, в данном случае, обхвата, учитывая, насколько огромен GeForce RTX 4090.

Поскольку так много всего еще неизвестно, невозможно с уверенностью сделать вывод, как будет работать серия RTX 50. Тем не менее, распространители слухов полагают, что GeForce RTX 5090 на 70% быстрее, чем GeForce RTX 4090. Если честно, это кажется слишком большим скачком, чтобы быть реалистичным, но мы все можем жить надеждой.

Цены на серию RTX 50

Вероятно, мы не узнаем, какие цены планирует Nvidia в отношении цен на серию RTX 50, пока компания официально не представит свои видеокарты GeForce. Тем не менее, финансовое состояние бренда сейчас гораздо лучше, чем когда-либо прежде. Хотя это не означает, что они будут делиться богатством за счет сокращения расходов для нас, потребителей, у Team Green определенно есть больше возможностей для проявления доброжелательности. Однако на самом деле мы ожидаем увидеть диапазон, аналогичный серии RTX 40, с ценой от 300 до 1600 долларов.

Nvidia сейчас является самой дорогой компанией в мире, доминирующей как в сфере центров обработки данных, так и в сфере потребительской графики. Не имея серьезной конкуренции, способной остановить это, компания может эффективно устанавливать собственные условия ценообразования на свои устройства. В то время как AMD должна наступать на пятки Team Green на бюджетном и среднем сегментах рынка, RDNA 4 должна выйти из строя, если у нее есть какие-либо надежды на то, чтобы сместить тиски, которые унаследует серия RTX 50.

Давление со стороны Nvidia с целью повышения цен для защиты прибыли может исходить от ее партнеров-производителей. В частности, TSMC дразнила потенциальные повышения, нацеленные конкретно на команду Green. Неясно, пойдет ли компания на потенциальное повышение ставок, но это кажется маловероятным. Это может привести к увеличению затрат для потребителей или снижению технических характеристик для соответствия бюджету.

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