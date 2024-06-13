Цены на графические процессоры Nvidia могут вырасти, поскольку TSMC учитывает свои производственные издержки

13.06.2024

Какой бы мощной ни была серия RTX 40, Nvidia подверглась критике из-за стоимости своих видеокарт текущего поколения. Хотя недавние обновления RTX 40 Super помогли, следующая партия графических процессоров GeForce может оказаться дороже. Ничего не высечено на камне, но комментарии нового руководства TSMC могут побудить Team Green скорректировать свои собственные цены.

С момента своего появления GeForce RTX 4090 остаётся лучшей видеокартой на рынке по производительности. Это потрясающий комплект, но он также мучительно дорог: рекомендуемая розничная цена составляет 1600 долларов. Остальная часть продуктов Nvidia более доступна, но проблемы с ценами остаются. Даже GeForce RTX 4060 за 300 долларов для некоторых слишком дорога, не говоря уже о ее низкой цене по сравнению с предыдущими поколениями. Рынок требует снижения затрат, но ветер дует в другую сторону.

Рекордная стоимость акций и прибыли Nvidia не осталась незамеченной председателем TSMC. Теперь, похоже, Че Чиа Вэй хочет получить больший кусок пирога команды зеленых. Как сообщает Nikkei Asia (через TechSpot ), Вэй недавно высказал претензии генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу по этому поводу. Вэй сказал: «Я жаловался генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу – «парню с тремя триллионами» – что его продукты такие дорогие.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что Вэй подразумевает под ценностью. Более того, он даже комментирует: «Любой, кто сидит дома, может придумать [эту стратегию]». Более высокие производственные сборы, естественно, съедут прибыль Nvidia, что может побудить ее поднять цены на свои графические процессоры. Это должно в первую очередь повлиять на ее бизнес в области искусственного интеллекта, который является основным источником дохода для Team Green. Тем не менее, нет никаких причин ожидать, что серия GeForce RTX 50 останется невредимой. Давайте также не будем забывать, что мы не ожидаем конкуренции со стороны AMD RDNA 4 на уровне high-end.

Ни TSMC, ни Nvidia не взяли на себя обязательство повышать расходы, но, скорее всего, первое. Как отреагирует команда Зеленых, еще неизвестно. Однако мы бы не ожидали, что серия GeForce RTX 50 приведет к снижению цен на видеокарты. Наиболее реалистичным сценарием для потребителей является продолжение существующих диапазонов. Ох, как мы жаждали возвращения тех дней, когда карта 80-го класса стоила 600 долларов. Вот вам GeForce GTX 1080.

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