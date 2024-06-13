SK Hynix GDDR7 будет лучше Samsung, но появится намного позже

13.06.2024

SK Hynix объявила, что ее решения памяти GDDR7 будут быстрее и лучше, чем у конкурентов. Хотя нам придется подождать немного дольше, чтобы увидеть их, поскольку в этом году они не выйдут.

Корейский производитель памяти объявил, что его чипы GDDR7 скоро поступят в массовое производство, предлагая заметный прирост производительности и скорости. Бренд утверждает, что будет предлагать продукцию лучше, чем его конкуренты. Однако, в отличие от Samsung и Micron, которые планируют выпустить свои продукты GDDR7 в этом году, SK Hynix сообщила, что ее предложение появится позже, а массовое производство начнется в первом квартале 2025 года.

Например, SK Hynix представила чипы повышенной плотности емкостью 16 ГБ (2 ГБ) и 24 ГБ (3 ГБ). Бренд также стремится достичь более высоких рабочих частот, позволяя этим чипам достигать скорости до 40 Гбит/с. Другими словами, намного быстрее, чем заявленные конкурентами 32 Гбит/с. Тем не менее, наличие самого быстрого решения не делает вас автоматически лучшим поставщиком. Например, Nvidia, похоже, будет использовать GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с в своих будущих графических процессорах RTX 5000.

В дополнение к удвоению пропускной способности по сравнению с GDDR6, SK Hynix также заявляет об улучшении энергоэффективности на 40%. Неплохо для скачка поколений. У GDDR еще впереди несколько хороших дней, так что HBM придется подождать еще немного.

Поскольку Intel присоединится к AMD и Nvidia в выпуске лучших видеокарт, спрос на GDDR7 может достичь более высокого уровня, чем на GDDR6 и GDDR6X. Более того, как и его предшественники, мы должны иметь более быстрые и, возможно, более крупные чипы GDDR7, которые появятся позже, по мере развития технологий и производства. На данный момент бренд указывает, что у него есть рабочие прототипы для проверки партнерами.

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