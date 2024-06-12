AMD заявляет, что процессоры Ryzen 9000X не превзойдут 7000X3D в играх

13.06.2024

AMD обещает, что процессоры Ryzen 9000X поднимут производительность на новый уровень по сравнению со своими предшественниками. Однако в этих чипах отсутствует 3D V-Cache, а это означает, что для того, чтобы узурпировать процессоры 7000X3D в играх, потребуется значительное увеличение производительности. Если спросить об этом команду Red, становится ясно, что ее старые поголовья будут править балом еще какое-то время.

Когда дело доходит до лучшего процессора для игр, сейчас нет лучшего варианта, чем Ryzen 7 7800X3D . Кэш-память третьего уровня объемом 96 МБ существенно повышает производительность в играх. Фактически, чип не уступает флагманам, включая Core i9 14900K, и гораздо эффективнее. Каким бы блестящим ни была новая серия AMD Ryzen 9000X, возможно, стоит оставить существующий процессор X3D.

Старший менеджер по техническому маркетингу потребительских процессоров Донни Волигроски поделился точкой зрения AMD на соотношение 9000X и 7000X3D. В беседе с Tom’s Hardware Волигроски сказал: «X3D по-прежнему является царем горы, но с гораздо меньшим отрывом, чем обычно между X3D и не-X3D». Далее он поясняет: «Да, 7800X3D будет быстрее, чем 9700X, но, возможно, не настолько, насколько вы ожидаете».

В своем отчете Computex серии Ryzen 9000X компания AMD не предоставила сравнительные тесты процессоров 7000X3D. Вместо этого Team Red с гордостью заявила о преимуществе Ryzen 9 9950X в среднем на 11% над Core i9 14900K. Таким образом, трудно экстраполировать, какую разницу мы можем ожидать между ними. Учитывая, что процессоры поступят в продажу в июле 2024 года, нам, к счастью, не придется долго ждать, чтобы узнать это.

Для тех, кто может проявить немного больше терпения, мы эксклюзивно сообщили, что процессоры 9000X3D должны появиться относительно скоро. Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет, и это возможное противостояние X3D должно оказаться более убедительным сравнением.

Чтобы узнать больше о процессорах, ознакомьтесь с нашим объяснением серии Ryzen AI 300, где вы найдете руководство по новым чипам AMD для ноутбуков.

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