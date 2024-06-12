MediaTek хочет получить часть торта Microsoft Copilot+ для ПК

12.06.2024

Производитель чипов MediaTek, похоже, присоединяется к Apple и Qualcomm в гонке за лучший процессор на базе ARM. Бренд стремится разработать решение, предназначенное для операционной системы Windows, предлагающее лучшие возможности искусственного интеллекта. Это означает, что компания будет конкурировать с Qualcomm и ее процессорами Snapdragon X, создавая конкуренцию этому новому сегменту.

Похоже, дни x86 сочтены, если решения на базе ARM продолжат совершенствоваться такими темпами. После десятилетий дуополии Intel и AMD рынок ноутбуков ждут огромные изменения. Для своего дебюта тайваньский бренд выбрал более безопасный подход, используя заранее разработанные компоненты от Arm. Хотя это и не так необычно, как собственные решения Apple, MediaTek таким образом столкнется с меньшими трудностями при подготовке к своему первому запуску.

Помимо модных словечек об искусственном интеллекте, которые в наши дни произносятся волей-неволей, процессор на базе ARM имеет множество преимуществ перед нашими любимыми чипами x86. Начнем с того, что процессоры ARM, как правило, имеют гораздо лучшую производительность на ватт: Qualcomm заявляет о более чем 20 часах работы на последних ПК Copilot+. Благодаря своей родословной для смартфонов, эти чипы также имеют тенденцию обеспечивать лучшее качество веб-камеры благодаря усовершенствованной обработке изображений. И, наконец, вы можете получить встроенную поддержку сотовых сетей, что позволит вам оставаться на связи, где бы вы ни находились.

Поскольку Microsoft подписала с Qualcomm эксклюзивное соглашение на свои процессоры Snapdragon X, ожидается, что MediaTek выпустит свои чипы в конце 2025 года. Однако ничто не мешает ей найти другого партнера. Хотя ноутбуки Microsoft популярны, они далеки от монополии на рынке ноутбуков. Тем не менее, работа напрямую с разработчиком Windows имеет свои преимущества, особенно в таком развивающемся сегменте, как ноутбуки ARM.

Нам не терпится увидеть, смогут ли чипы ARM выполнить свои обещания. Пока производительность и время автономной работы находятся на уровне процессоров x86, пользователи начнут рассматривать их. По мере роста конкуренции у пользователей будет больше возможностей выбора, а цены должны стать гораздо более доступными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(Пока оценок нет)

(Пока оценок нет) Загрузка... Загрузка...