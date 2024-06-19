За свой финансовый успех Nvidia должна благодарить ИИ, а не GeForce

19.06.2024

По итогам игры 18 июня 2024 года рыночная капитализация акций Nvidia составила 3 ​​337,98 миллиарда долларов, свергнув Microsoft. Эта оценка сделала (и делает на момент написания) компанию самым ценным юридическим лицом в мире. Это также затрудняет использование прозвища «Зеленая команда», не думая обо всех тех Бенджаминах, которые находятся в ее распоряжении. Такая позиция завоевана с большим трудом, но она также повлияет на то, как Nvidia будет работать в будущем, а бизнес-решения, естественно, повлияют на всех нас, со стороны потребителей.

Хотя Nvidia начала свой путь к вершине исключительно как производитель лучших видеокарт, за последние годы ее приоритеты резко изменились. Конечно, GeForce остается важной частью общего бизнеса компании, но она, конечно, уже не в центре внимания. В конце концов, вам не нужно быть искусным аналитиком, чтобы заметить гигантский разрыв в доходах между подразделением центров обработки данных и игровым подразделением (теперь хитро сгруппированным с AI PC) в последнем финансовом пресс-релизе. Это не единичный случай, поскольку искусственный интеллект уже много лет управляет акциями и прибылью Nvidia.

Теперь Дженсен Хуанг и компания занимают лидирующие позиции. Nvidia, естественно, заинтересована в сохранении своей позиции, хотя бы для того, чтобы служить своим акционерам. Это, конечно, означает, что искусственный интеллект будет использоваться для работы с большими языковыми моделями, прогнозами погоды и многим другим. GeForce может сыграть в этом свою роль, но потребительские приложения глубокого обучения гораздо менее распространены и прибыльны, чем корпоративные.

Чтобы внести ясность: опасности исчезновения GeForce в ближайшее время нет. Nvidia остается лидером рынка потребительских видеокарт, имея в своем арсенале подобные GeForce RTX 4090, и должна оставаться таковой со своей будущей серией RTX 5000. Тем не менее, трудно предвидеть будущее, в котором Team Green не продолжит активно использовать свой опыт в области искусственного интеллекта в следующем и последующих поколениях. DLSS (суперсэмплинг глубокого обучения) продолжает предлагать множество улучшений производительности и визуальных эффектов, а специалисты по графическим процессорам, несомненно, работают над новыми способами компенсации затрат на рендеринг с помощью новых функций.

Несмотря на все усилия AMD и Intel, ни Radeon, ни Arc не в состоянии серьезно узурпировать доминирующее положение GeForce на рынке. Даже несмотря на такие привлекательные новинки, как Radeon RX 7800 XT, насыщенность экологически чистых графических процессоров никогда не угасает среди пользователей Steam. К сожалению, ни RDNA 4, ни Battlemage не собираются встряхивать ландшафт. Таким образом, Nvidia может позволить себе сосредоточить свои усилия на центрах обработки данных без особых последствий. Хотя мы уверены, что Blackwell повысит производительность графики дальше, чем когда-либо прежде, часть меня задается вопросом, как бы это выглядело, если бы архитектура была основным направлением деятельности компании, отточенной страхом конкуренции.

Однако, как и в случае со всеми компаниями, рыночная капитализация Nvidia не застрахована от финансовых изменений. Есть все шансы, что полоса успехов резко прервется, если пузырь ИИ лопнет. Однако здесь и сейчас его определенно нет. Мы надеемся, что мы сможем положиться на то, что компания никогда не забудет, откуда она пришла почти 30 лет назад, выпустив NV1. А еще лучше, давайте посмотрим, как появятся AMD, Intel или новый претендент, подстегиваемый Invidia.

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