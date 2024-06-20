Техническая демо-версия Unreal Engine 5.4 будет ужасно издеваться над вашим графическим процессором

20.06.2024

С каждым шагом ближе к играм в разрешении 8K появляется что-то, что подчеркивает, что новые игры по-прежнему остаются несбыточной мечтой. Последняя демо-версия Unreal Engine 5.4 (UE5), созданная Scans Factory, максимально увеличивает возможности вашего графического процессора с точностью до дюйма. То, как он ставит на колени даже Nvidia GeForce RTX 4080, напоминает нам о том, насколько безжалостным был легендарный CryEngine в свое время.

Дебютируя новый уровень графической детализации, Forgotten Cemetary использует более 200 высокодетализированных ресурсов, многие из которых созданы с помощью фотограмметрии. Добавьте к этому тесселяцию Nanite и освещение Lumen в Unreal Engine 5, и вы получите реалистичный трехмерный мир. Как вы можете себе представить, это сцена, которая в конечном итоге требует лучших видеокарт, которые можно купить за деньги, просто чтобы иметь возможность работать со скоростью выше 30 кадров в секунду.

Например, GeForce RTX 4080 на YouTube-канал MxBenchmarkPC получил около 32 кадров в секунду при разрешении 4K. Эта цифра увеличивается до 60, когда они укрываются в помещении и исследуют менее требовательные места. Несмотря на великолепный внешний вид, движок, похоже, еще имеет возможности для оптимизации. В некоторых случаях гораздо более сложные сцены обеспечивают более высокую производительность, чем те, которые, как вы думаете, менее требовательны.

Radeon RX 7900 XT, с другой стороны, сумела отрисовать от 52 кадров в секунду на открытых площадках до высоких 80 в помещении, хотя и при разрешении 1440p, которое имеет менее половины количества пикселей. Другими словами, я должен получить около 25 кадров в секунду при разрешении 4K.

Стоит ли такой уровень графической детализации снижения производительности? Как и в большинстве случаев, это зависит от того, кого вы спрашиваете. Лично мы бы предпочли пойти на шаг ниже в настройках, чтобы получить более высокую частоту кадров, лишь бы игра не превратилась в картошку. Теперь, если вас интересует пытка вашего ПК, вы можете скачать демо-версию (5,1 ГБ) отсюда.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...