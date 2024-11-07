Kdenlive 24.08.3 выходит с исправлениями для субтитров и стабильности временной шкалы

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В видеоредакторе Kdenlive 24.08.3 с открытым исходным кодом устранены сбои кодеков, ошибки временной шкалы и проблемы с удалением клипов.

Всего через две недели после выхода предыдущей версии 24.08.2 Kdenlive выпустила версию 24.08.3 (в составе коллекции приложений KDE Gear 24.08.3) в качестве последнего обновления серии 24.08. В этом выпуске основное внимание уделяется улучшению стабильности и устранению нескольких проблем, о которых сообщило сообщество.

Одно из наиболее заметных улучшений — устранение сбоя, вызванного неправильным кодеком при открытии субтитров. Теперь пользователи могут открывать файлы субтитров без непредвиденных проблем.

Кроме того, была исправлена скрытая переменная, которая приводила к некорректному удалению клипов при открытии проектов, что устраняло сбои, связанные с отсутствием клипов на временной шкале.

Для тех, кто использует Qt 6.8, обновление устраняет сбой QML, гарантируя, что свойство контекста существует до установки источника. Другое важное исправление касается функции «генерировать прокси», которая теперь корректно обрабатывает размеры кадров, превышающие определённые значения, в соответствии с текущими настройками проекта.

В этом выпуске также исправлены функции поиска предыдущего и следующего ключевых кадров в ротоскопировании, которые ранее работали некорректно.

При открытии проектов также восстанавливаются отсутствующие встроенные файлы LUT. Пользователи, которые полагаются на такие функции, как стабилизация, оценят исправление, предотвращающее создание недействительных папок в процессе.

Наконец, Kdenlive 24.08.3 предотвращает зависание при загрузке проектов с некорректными идентификаторами папок и гарантирует, что предварительный просмотр временной шкалы не будет без необходимости отменён при замене аудиоклипов в корзине. Монитор и линейка теперь будут корректно очищаться, если не выбран ни один клип или папка.

Подробную информацию обо всех изменениях в Kdenlive 24.08.3 можно найти в объявлении о выпуске.

Обновление выполняется просто. Перейдите на официальную страницу загрузки Kdenlive и выберите подходящую версию для вашей операционной системы. Как всегда, разработчики рекомендуют создавать резервные копии проектов перед обновлением, чтобы предотвратить возможную потерю данных.

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