Вот как Microsoft использует ИИ в своем конкуренте Nvidia DLSS

10.06.2024

Microsoft работает над альтернативой решениям для масштабирования Nvidia и AMD на базе будущих процессоров с поддержкой искусственного интеллекта. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности NPU для улучшения качества игрового изображения и частоты кадров без вмешательства разработчика.

Эта новая функция называется «Автоматическое суперразрешение» (сокращенно Auto SR) и будет доступна на компьютерах с Windows 11, оснащенных NPU. Auto SR, не путать с Direct SR, действует как AMD Radeon Super Разрешение (RSR) и Nvidia Image Scaling (NIS), поскольку он снижает разрешение рендеринга игры для улучшения частоты кадров, а затем использует алгоритм или искусственный интеллект для повышения разрешения изображения до нужного уровня. более высокое/более детальное разрешение. Таким образом, вы получите лучшее качество изображения и более плавный игровой процесс.

Хотя Microsoft явно заявила о совместимости с процессорами серии Snapdragon X на ПК Copilot+, большинство компьютеров, оснащенных NPU, должны иметь возможность использовать преимущества этой технологии уровня ОС. Кроме того, в отличие от технологий AMD FidelityFX Super Разрешение (FSR), Nvidia Deep Learning Super Разрешение (DLSS) и Intel Xe Super Разрешение (XeSS), для работы Auto SR не требуется какая-либо интеграция с игрой.

Однако, как вы можете догадаться, качество полученного изображения вряд ли превзойдет качество полноценных игровых интеграций, имеющих доступ к большему количеству данных, таких как векторы движения. Итак, ожидайте качества, аналогичного RSR и NIS. Эти ограничения будут особенно заметны в игровых HUD и UI, поскольку эта технология, например, не различает игровой мир и полосу здоровья. Стоит оно того или нет? На этот вопрос может ответить только пользователь. Что можно сказать наверняка, так это то, что подход Microsoft не отдает предпочтение одному бренду графических процессоров перед другим и должен работать на всех ПК, если у них есть NPU.

Хотя это выглядит как бесплатное исполнение, Microsoft все же отмечает одно предостережение. Хотя Auto SR действительно улучшает частоту кадров и качество изображения, перегрузка задачи на NPU вместо графического процессора приводит к задержке примерно в один кадр. Другими словами, 16,6 мс в игре при 60 кадрах в секунду, 8,3 мс при 120 кадрах в секунду и т. д.

Чтобы убедиться, что все работает нормально, Microsoft проверила несколько игр, которые автоматически включают Auto SR при игре. Это BeamNG, Borderlands 3, Control, Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Sekiro Shadows Die Twice, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 и The Witcher 3. Вы можете включить это. эта функция доступна и в других играх, но результаты могут отличаться. С другой стороны, если вам это не нравится, вы можете просто отключить его.

