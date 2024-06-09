Новый монитор Odyssey QD-OLED от Samsung оснащен функцией масштабирования AI

09.06.2024

2024 год — переломный момент для популярности QD-OLED, а также искусственного интеллекта, и теперь Samsung объединяет обе силы в своем новом мониторе Odyssey OLED G8. Несмотря на то, что дисплей сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны конкурентов, использующих ту же панель Gen 3, такие функции, как масштабирование искусственного интеллекта и другие запатентованные технологии, могут помочь ему подняться на вершину.

Samsung по-прежнему активно участвует и инвестирует в производство панелей QD-OLED. Эти инвестиции, несомненно, сыграли свою роль в закреплении за дисплеями Odyssey статуса одних из лучших игровых мониторов. Однако его инвестиции не приводят к неотъемлемому преимуществу. Учитывая это, Odyssey OLED G8 еще есть что доказать.

Спецификация Samsung Odyssey OLED G8 Размер экрана 32 дюйма Разрешение 3840×2160 Частота обновления 240 Гц Панельная технология QD-OLED (3-е поколение) Переменная частота обновления Да (AMD FreeSync Premium Pro) HDR Да Порты HDMI 2.1 (с eARC) (x1)

HDMI 2.1 (x1)

DisplayPort 1.4 (x1)

USB 3.0 Type-A, нисходящий (x2)

USB 3.0 Type-B, восходящий (x1) Динамики Да (10 Вт) КВМ-переключатель Нет

Odyssey OLED G8 оснащен 32-дюймовой панелью QD-OLED третьего поколения. Это тот же экран, который используется в конкурирующих мониторах, таких как MSI MPG 321URX QD-OLED. Таким образом, он может похвастаться собственным разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Дисплей также может похвастаться другими ожидаемыми удобствами, включая AMD FreeSync Premium Pro и USB-концентратор.

Однако он может похвастаться несколькими уникальными особенностями по сравнению со своими конкурентами. Эксклюзивным для Odyssey OLED G8 (по крайней мере, на данный момент) является добавление процессора NQ8 AI Gen3. Это тот же чип, который Samsung использует в своих флагманских телевизорах 2024 года. По словам Samsung, используя свой нейронный процессор (NPU), он может масштабировать контент с низким разрешением до «почти 4K».

К сожалению, NQ8 AI Gen3 масштабирует только контент, содержащийся в приложениях, установленных во внутренней памяти монитора. Это означает, что он не сможет придать вашим играм блеска, если вы не играете в них через Samsung Gaming Hub. Как бы прискорбно это ни было, я скорее поверю в Nvidia DLSS для компьютерных игр, чем в этот подход. Тем не менее, идея внедрения операционных систем Smart TV в игровые экраны меня заинтриговала.

Помимо процессора искусственного интеллекта, Samsung надеется улучшить качество изображения с помощью нового покрытия панели OLED Glare Free. К сожалению, мало что известно о том, чем он отличается от глянцевой отделки других дисплеев QD-OLED. Тем не менее, компания утверждает, что экран «на 54% менее глянцевый, чем обычная антибликовая пленка». Я бы предпочел, чтобы матовая поверхность вообще исчезла с игровых мониторов. Хотя я открыт для таких технологий, которые меня подогревают.

Odyssey OLED G8 теперь доступен в США по цене 1299,99 долларов. Между тем, монитор должен прибыть в Великобританию в ближайшее время по запрашиваемой цене £1099,99.

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