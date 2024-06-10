Поиск по сайту:
На мысли следует попадать с помощью мыслей: по идеям не палят из ружей (А. Ривароль).

AMD Radeon 890M удивительно быстра в новых тестах

FavoriteLoadingДобавить в избранное
10.06.2024
AMD Radeon 890M удивительно быстра в новых тестах

Процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии должны появиться не раньше июля, но сторонние тесты производительности уже здесь. Точнее, кто-то тестировал силу Radeon 890M в Geekbench 6. Мы знали, что iGPU RDNA 3.5 будет быстрым, но его результаты по сравнению с некоторыми настольными видеокартами могут удивить.

Теперь, чтобы умерить ожидания, Radeon 890M не будет конкурировать с лучшими видеокартами современности. Однако он будет способствовать повышению визуальной производительности на портативных компьютерах и ноутбуках. Во время своего выступления на Computex компания AMD недавно продемонстрировала, как, по ее утверждениям, iGPU будет работать на Ryzen AI 9 HX 370. Естественно, RDNA 3.5 выглядел великолепно. Тем не менее, эти результаты Geekbench 6 являются первыми с момента открытия и лишены какого-либо влияния со стороны Team Red.

AMD Radeon 890M удивительно быстра в новых тестах

 

Как сообщает BenchLeaks, тесты Geekbench 6 для Ryzen AI 9 HX 370 доступны онлайн для всеобщего обозрения. В листинге указана SKU «170», но это всего лишь похмелье от брендинга после внезапного изменения со стороны AMD. Та же самая формальность применима и к включенной в список Radeon 880M, которая на самом деле является 890M. Разобравшись с этой путаницей, давайте углубимся в детали.

Radeon 890M набрала оценку OpenCL 41 995 в Geekbench 6. Благодаря Videocardz мы можем быстро сравнить этот результат с предыдущими iGPU и старыми видеокартами для настольных ПК. Что касается первого фронта, RDNA 3.5 демонстрирует колоссальное улучшение на 39% по сравнению с Radeon 780M на базе RDNA 3 (30 151). Между тем, по последнему этот чип AMD конкурирует с Radeon RX 480 (42 732) и GeForce GTX 1650 Ti (44 561).

Конечно, синтетические тесты дают лишь общую оценку графической производительности. Какими бы впечатляющими ни были результаты Geekbench 6, я с нетерпением жду возможности протестировать Radeon 890M в играх и других приложениях. Еще лучше увидеть iGPU в действии в игровом портативном компьютере, а не в творческом ноутбуке, таком как ProArt 16.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 0
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
Материнские платы AMD X870 могут появиться после запуска процессора Ryzen 9000
Материнские платы AMD X870 могут появиться после запуска процессора Ryzen 9000

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 − 2 =

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

Материнские платы AMD X870 могут появиться после запуска процессора Ryzen 9000
Материнские платы AMD X870 могут появиться после запуска процессора Ryzen 9000

2 дня назад
Cooler Master видит будущее ПК без вентиляторов
Cooler Master видит будущее ПК без вентиляторов

3 дня назад
Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT
Увидеть воочию Sapphire Frostpunk RX 7700 XT

4 дня назад
Рекомендуемое
Microsoft работает над альтернативой решениям для масштабирования Nvidia и AMD…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить