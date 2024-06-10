AMD Radeon 890M удивительно быстра в новых тестах

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10.06.2024

Процессоры AMD Ryzen AI 300-й серии должны появиться не раньше июля, но сторонние тесты производительности уже здесь. Точнее, кто-то тестировал силу Radeon 890M в Geekbench 6. Мы знали, что iGPU RDNA 3.5 будет быстрым, но его результаты по сравнению с некоторыми настольными видеокартами могут удивить.

Теперь, чтобы умерить ожидания, Radeon 890M не будет конкурировать с лучшими видеокартами современности. Однако он будет способствовать повышению визуальной производительности на портативных компьютерах и ноутбуках. Во время своего выступления на Computex компания AMD недавно продемонстрировала, как, по ее утверждениям, iGPU будет работать на Ryzen AI 9 HX 370. Естественно, RDNA 3.5 выглядел великолепно. Тем не менее, эти результаты Geekbench 6 являются первыми с момента открытия и лишены какого-либо влияния со стороны Team Red.

Как сообщает BenchLeaks, тесты Geekbench 6 для Ryzen AI 9 HX 370 доступны онлайн для всеобщего обозрения. В листинге указана SKU «170», но это всего лишь похмелье от брендинга после внезапного изменения со стороны AMD. Та же самая формальность применима и к включенной в список Radeon 880M, которая на самом деле является 890M. Разобравшись с этой путаницей, давайте углубимся в детали.

Radeon 890M набрала оценку OpenCL 41 995 в Geekbench 6. Благодаря Videocardz мы можем быстро сравнить этот результат с предыдущими iGPU и старыми видеокартами для настольных ПК. Что касается первого фронта, RDNA 3.5 демонстрирует колоссальное улучшение на 39% по сравнению с Radeon 780M на базе RDNA 3 (30 151). Между тем, по последнему этот чип AMD конкурирует с Radeon RX 480 (42 732) и GeForce GTX 1650 Ti (44 561).

Конечно, синтетические тесты дают лишь общую оценку графической производительности. Какими бы впечатляющими ни были результаты Geekbench 6, я с нетерпением жду возможности протестировать Radeon 890M в играх и других приложениях. Еще лучше увидеть iGPU в действии в игровом портативном компьютере, а не в творческом ноутбуке, таком как ProArt 16.

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