Функции CoPilot+ не будут доступны на ноутбуках AMD при запуске

17.06.2024

Выбор компьютеров CoPilot+, доступных на момент запуска, стал меньше. Хотя ни системы Snapdragon X, ни Ryzen AI 300 не задерживаются, у них отсутствует сертификация AI от Microsoft. Оказывается, ноутбукам с процессорами AMD придется дождаться бесплатного обновления Windows 11, которое выйдет «позже в этом году».

Во время презентации серии Ryzen AI 300 компания AMD с гордостью заявила, что ее чипы являются лучшими процессорами для ПК CoPilot+. Нейронный процессор XDNA 2 процессора (NPU) может похвастаться производительностью 50 триллионов операций в секунду (TOPS), что превосходит 45 TOPS, предлагаемые Qualcomm Snapdragon X Elite. Однако без сертификации эти чипы не смогут получить доступ к локальным функциям Windows AI. Их, конечно, можно будет использовать и в других приложениях, таких как Stable Diffusion и пакет Adobe Creative Cloud.

Этот недостаток при запуске компьютеров CoPilot+ исходит от Джона Тейлора, старшего вице-президента AMD и директора по маркетингу. В сообщении LinkedIn (через Tom’s Hardware ) Тейлор подтвердил, что компания «нацеливается на то, чтобы возможности CoPilot+ были включены в системы AMD позднее в этом году с помощью бесплатного обновления Windows».

Эта расплывчатая цель оставляет системы с процессорами AMD в затруднительном положении, которое может продлиться до шести месяцев. Однако сейчас нет особых причин торопиться покупать ПК CoPilot+. В конце концов, Microsoft отложила отзыв Windows до дальнейшего уведомления. Не стоит забывать и о странно разочаровывающих тестах Snapdragon X Elite, которые недавно появились. Достаточно сказать, что этим процессорам искусственного интеллекта нужно немного больше времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Подождите несколько месяцев, и мы увидим появление еще большего количества компьютеров CoPilot+ на базе процессоров Intel Lunar Lake. Microsoft, возможно, даже найдет в себе уверенность выпустить к этому времени общий выпуск Windows Recall. Однако нет никакой гарантии, что чипы Team Blue будут иметь необходимую сертификацию.

Однако независимо от поддержки CoPilot+ эти процессоры должны быть более чем готовы обеспечить существенный прирост производительности обработки. Лично мне больше нравится видеть, как Snapdragon X и Ryzen AI 300 работают в качестве процессоров. Новейшие чипы AMD меня особенно интересуют благодаря встроенной графике RDNA 3.5, которая идеально подходит как для портативных компьютеров, так и для ноутбуков.

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