Gigabyte продвигает свои твердотельные накопители Aorus еще дальше со скоростью чтения 14,5 ГБ/с

17.06.2024

Gigabyte анонсировала новое дополнение к своей линейке твердотельных накопителей Aorus. Точно, хотя и без энтузиазма, названный «Aorus Gen5 14000», он соответствует самому быстрому твердотельному накопителю. Благодаря скорости чтения до 14 500 МБ/с (14,5 ГБ/с) этот накопитель может похвастаться достаточной скоростью и емкостью.

Aorus Gen5 14000 выпускается в вариантах емкостью 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Однако все SKU имеют одинаковую флэш-память 3D TLC NAND и форм-фактор M.2 2280. Помимо скорости последовательного чтения 14 500 МБ/с, он также может похвастаться скоростью последовательной записи 12 700 МБ/с (12,7 ГБ/с). Эти характеристики ставят его в число лучших твердотельных накопителей на рынке, конкурируя с Crucial T705. Это не должно вызывать удивления, поскольку он использует тот же контроллер Phison PS5026-E26.

Модель Емкость Макс. последовательное чтение Макс. последовательная запись AG514K1TB 1 ТБ 13600 МБ/с (13,6 ГБ/с) 10200 МБ/с (10,2 ГБ/с) AG514К2ТB 2 ТБ 14 500 МБ/с (14,5 ГБ/с) 12700 МБ/с (12,7 ГБ/с) AG514К4ТB 4 ТБ 14 100 МБ/с (14,1 ГБ/с) 12600 МБ/с (12,6 ГБ/с)

Естественно, эти скорости отчасти обусловлены интерфейсом PCIe 5.0 x4 на Aorus Gen5 14000. Хотя текущий потолок составляет 14 500 МБ/с, теоретически стандарт способен обеспечить пропускную способность 15 800 МБ/с (15,8 ГБ/с). Как и другие твердотельные накопители, он обратно совместим с материнскими платами старых стандартов. Однако при использовании PCIe 4.0 накопитель будет работать примерно на половине своей скорости, а при PCIe 3.0 — снова вдвое.

В отличие от предыдущих твердотельных накопителей Gigabyte, Aorus Gen5 14000 не поставляется с встроенным радиатором. Таким образом, вам потребуется подключить радиатор либо от материнской платы, либо к специальному кулеру M.2. К счастью, практически все платы с поддержкой PCIe 5.0 поставляются с такими решениями. Тем не менее, тепловые характеристики накопителя еще предстоит оценить, поскольку его скорость может сделать его особенно неуправляемым.

Gigabyte предложит твердотельные накопители Aorus Gen5 14000 с пятилетней гарантией. Однако не забывайте, что это также зависит от долговечности накопителя, которая колеблется в пределах 700–1400 ТБВт. К сожалению, бренд не сообщил, когда планирует выпустить эти накопители и сколько они будут стоить.

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