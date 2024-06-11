Проектор Philips Screeneo UL5 Smart UST имеет огромную скидку в первый день

Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить (В.В. Розанов).

11.06.2024

В 2024 году появится так много различных технологий отображения, что поиск нового телевизора часто приводит людей в недоумение, похожих на мем «Математическая леди». Однако среди OLED и мини-светодиодов есть проекторы. Вашим первым инстинктом может быть то, что им нужно слишком много места для освещения стены, они недостаточно яркие или просто слишком дорогие. К счастью, проектор Philips Screeneo UL5 Smart UST поможет решить все эти проблемы одним махом.

Ультракороткофокусные проекторы (UST) не являются чем-то новым, но с каждой итерацией они становятся лучше. Screeneo UL5 Smart UST может поднять 100-дюймовый (254 см) дисплей с расстояния всего 20 дюймов (51 см), что позволяет разместить его практически где угодно. Это значение уменьшается, поэтому вы можете использовать его в качестве своего личного экрана, и даже немного увеличивается до 120-дюймового кинематографического шедевра – хотя последнее, скорее всего, будет достигнуто за счет яркости.

При соблюдении рекомендованных Philips параметров вы получите экран с разрешением 1080p, яркостью 550 ANSI-люмен и поддержкой HDR10. Поскольку компания не указывает частоту обновления, можно с уверенностью предположить, что она будет не более 60 Гц. В игры все равно можно будет играть, но частота кадров будет ограничена.

Помимо четкости, устройство отличается исключительным охватом цветовой гаммы, охватывающей 200% Rec. 709 (sRGB), 150 % DCI-P3 и 108 % Rec. 2020. Philips подчеркивает, что он шире, чем большинство существующих альтернатив, и составляет более 75% всех цветов, которые может видеть человеческий глаз, по крайней мере, согласно определению цветового пространства CIE 1931. А поскольку проекторы имеют плавающее изображение, функции автофокусировки и вертикального трапецеидального искажения обеспечивают устойчивость изображения.

Мы до сих пор поражаемся тому, насколько малы современные технологии. Хотя Philips не указывает размеры, можно сказать, что Screeneo UL5 Smart UST ненамного больше старого спутникового телефона, что делает его невероятно портативным. Поскольку он не работает от батареи, для его использования вам необходимо находиться рядом с источником электросети, но вы можете легко упаковать его и взять с собой в номер отеля. В конце концов, у него есть встроенные стереодинамики и множество приложений от LuminOS.

Операционная система уже имеет доступ к Netflix, AppleTV, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, YouTube, Plex и многим другим. Если вы предпочитаете физические носители или у вас нет доступа к двум диапазонам Wi-Fi, вы также можете подключить консоли, DVD-плееры и медиацентры, используя порт HDMI, или внешние жесткие диски, используя разъемы USB.

Вместо традиционного выпуска Philips идет по пути краудфандинга, выпустив Screeneo UL5 Smart UST на Indiegogo 11 июня. К сожалению, это означает, что он не будет готов к Евро-2024, и ждать придется недолго. кампания должна завершиться до начала производства. С другой стороны, это означает, что вы можете получить проектор с огромной скидкой всего за 699 ​​евро.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...