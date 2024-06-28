Philips получит максимум удовольствия от игр благодаря QD-OLED

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28.06.2024

Philips анонсировала игровой монитор с множеством функций, высокой частотой обновления и панелью QD-OLED. Этот зверь, ориентированный на геймеров, имеет все необходимое, чтобы привлечь ваше внимание.

Evnia 32M2N8800 — последнее дополнение к игровому списку Philips. Он рекламирует плоскую панель QD-OLED 4K (3840×2160), работающую с плавной частотой обновления 240 Гц. Другими словами, это лучшее, что вы можете получить в настоящее время при таком разрешении, будучи плоским, что предпочитают многие пользователи. Кроме того, эта панель имеет покрытие экрана для подавления нежелательных отражений в ярких условиях.

Как следует из названия, этот плохой парень представляет собой 32-дюймовый дисплей (точнее, 31,5 дюйма), предлагающий отличную плотность пикселей, но при этом не слишком маленький для чтения текста. Объедините это с достижениями QD-OLED в воспроизведении текста, и вы получите универсальный магазин для работы и потребления мультимедиа. Последний также получит сверхвысокую контрастность 1 500 000:1 и максимальную яркость 1000 нит — при 3% APL (средний уровень изображения).

Evnia 32M2N8800 также сертифицирован VESA ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400, что указывает на превосходную четкость изображения с минимальным размытием и глубоким черным цветом для наслаждения темным контентом. Что касается контента, вы даже можете сделать что-то на этом мониторе благодаря 99% охвату цветовой гаммы DCI-P3 / 97,5% Adobe RGB.

Геймерам придется по достоинству оценить заявленное время отклика GtG 0,03 мс и частоту обновления 240 Гц. Хотя вам лучше иметь RTX 4090 или аналогичный, если вы хотите добиться разрешения 4K, близкого к максимальному обновлению. Не стоит забывать и о RGB-подсветке Ambiglow, которая расширяет ваши возможности за пределами монитора.

Что касается эргономики, Evnia 32M2N8800 может похвастаться наклоном -5°/+20°, поворотом -30°/+30° и регулировкой высоты 150 мм, а также креплением VESA 100×100 мм для удовлетворения всех ваших потребностей. Наконец, два HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4 заботятся о видеосигналах, а при необходимости — два динамика мощностью 5 Вт.

Излишне говорить, что с таким списком характеристик и набором функций Evnia 32M2N8800 не будет дешевой и, вероятно, будет стоить выше отметки в 1000 фунтов стерлингов. Тем не менее, тем, кто ищет лучшие впечатления, будет сложно пройти мимо этого места. На самом деле, эта спецификация настолько идеально соответствует тому, что я ищу, что я добавил ее в свой список на случай, если придет время обновиться.

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