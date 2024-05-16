Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

Нас делает счастливыми именно излишнее, а не то, что всем необходимо (Плутарх).

16.05.2024

Philips анонсировала последнее дополнение к своей премиальной серии мониторов Evnia 8000 с панелью QD-OLED. Philips Evnia 49M2C8900L стремится обеспечить превосходную производительность и качество, сохраняя при этом приемлемую цену.

Evnia 49M2C8900L с 48,9-дюймовой (124,3 см) панелью QD-OLED готова стать вашим идеальным дисплеем для всех задач. Вы геймер? Тогда 5120×1440 при частоте 144 Гц — это идеальный компромисс между разрешением и частотой кадров, требующий меньших затрат от вашей машины для ее управления. Хотите Netflix, но не хотите, чтобы он занимал весь экран? Соотношение сторон 32:9 и высокая контрастность OLED DisplayHDR True Black 400 улучшат ваши кинематографические впечатления, предоставив при этом достаточно места для продолжения просмотра.

Evnia 49M2C8900L также может улучшить ваш рабочий процесс и повысить производительность благодаря сверхширокому формату и KVM-переключателю. Его ширина позволяет разместить два или более окон рядом, чтобы повысить производительность. Однако USB-накопители позволяют легко продолжить работу, которую вы начали на своем ноутбуке, вернувшись домой. Philips также сертифицировала его для соответствия стандарту VESA ClearMR 8000, что указывает на плавность движения.

Недостаточно? А как насчет освещения Ambiglow? Светодиоды, установленные на считывателе, расширяют ваши возможности на стене за экраном, создавая иллюзию гораздо большего дисплея. Не стоит забывать и о четырех динамиках DTS мощностью 7,5 Вт. Есть только одно, что может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей: кривая 1800R. Хотя это может улучшить игровой процесс, оно может исказить задачи, связанные с геометрическими фигурами, такими как САПР или дизайн.

Philips также не стал экономить на вводе-выводе, предложив два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C с альтернативным режимом DP и мощностью 90 Вт, аудиоразъем 3,5 мм и USB-концентратор с четырьмя портами. Наконец, из-за своего широкого формата этот монитор нельзя поворачивать, не перемещая всю подставку. Однако он может наклоняться на -5°/+15°, поворачиваться на -20°/+20° и регулировать высоту на 120 мм.

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