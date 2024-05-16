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Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

16.05.2024
Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

Philips анонсировала последнее дополнение к своей премиальной серии мониторов Evnia 8000 с панелью QD-OLED. Philips Evnia 49M2C8900L стремится обеспечить превосходную производительность и качество, сохраняя при этом приемлемую цену.

Evnia 49M2C8900L с 48,9-дюймовой (124,3 см) панелью QD-OLED готова стать вашим идеальным дисплеем для всех задач. Вы геймер? Тогда 5120×1440 при частоте 144 Гц — это идеальный компромисс между разрешением и частотой кадров, требующий меньших затрат от вашей машины для ее управления. Хотите Netflix, но не хотите, чтобы он занимал весь экран? Соотношение сторон 32:9 и высокая контрастность OLED DisplayHDR True Black 400 улучшат ваши кинематографические впечатления, предоставив при этом достаточно места для продолжения просмотра.

Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

 

Evnia 49M2C8900L также может улучшить ваш рабочий процесс и повысить производительность благодаря сверхширокому формату и KVM-переключателю. Его ширина позволяет разместить два или более окон рядом, чтобы повысить производительность. Однако USB-накопители позволяют легко продолжить работу, которую вы начали на своем ноутбуке, вернувшись домой. Philips также сертифицировала его для соответствия стандарту VESA ClearMR 8000, что указывает на плавность движения.

Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

 

Недостаточно? А как насчет освещения Ambiglow? Светодиоды, установленные на считывателе, расширяют ваши возможности на стене за экраном, создавая иллюзию гораздо большего дисплея. Не стоит забывать и о четырех динамиках DTS мощностью 7,5 Вт. Есть только одно, что может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей: кривая 1800R. Хотя это может улучшить игровой процесс, оно может исказить задачи, связанные с геометрическими фигурами, такими как САПР или дизайн.

Philips также не стал экономить на вводе-выводе, предложив два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C с альтернативным режимом DP и мощностью 90 Вт, аудиоразъем 3,5 мм и USB-концентратор с четырьмя портами. Наконец, из-за своего широкого формата этот монитор нельзя поворачивать, не перемещая всю подставку. Однако он может наклоняться на -5°/+15°, поворачиваться на -20°/+20° и регулировать высоту на 120 мм.

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Philips демонстрирует свой новый бюджетный игровой монитор QD-OLED

 

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Тэги: , , Категории: Компьютеры, Мониторы, НовостиIT
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