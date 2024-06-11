MSI сделала SSD-адаптер, замаскированный под видеокарту

11.06.2024

MSI создала адаптер SSD PCIe в форме видеокарты. Теперь вы можете подключить два диска M.2 с возможностью горячей замены через экран ввода-вывода и воплотить в жизнь свою фантазию о двух графических процессорах, даже если это только поверхностный уровень.

M.2 Xpander-Aero Slider Gen 5 — это дополнительный адаптер, который выглядит как обычная видеокарта с одним вентилятором. Внутри мы находим два слота PCIe Gen 5 M.2, поддерживающие твердотельные накопители формата до 22110. В отличие от многих конкурирующих продуктов, решение MSI активно охлаждает накопители с помощью большого вентилятора, обдувающего радиаторы воздухом. Это особенно важно для твердотельных накопителей пятого поколения, работающих в горячем режиме.

По умолчанию вентилятор вращается только при обнаружении диска, однако вы можете включить или выключить его вручную. Что касается статуса накопителей, у вас есть пара светодиодных индикаторов, показывающих, какой слот занят. Однако самое приятное — это легкодоступные отсеки для дисков, расположенные на щите ввода-вывода. Обычно при таком решении накопители размещаются непосредственно на печатной плате под кулером, что делает их полностью недоступными при установке карты на ПК.

Судя по всему, одновременно можно открывать только один слот — возможно, чтобы первый SSD не выпал при установке второго. Лично я бы предпочел механизм блокировки нажатием вместо этого базового замка, поскольку первый позволит легко установить SSD, даже если корпус ПК расположен в труднодоступном месте.

Хотя это похоже на уникальную видеокарту Asus RTX 4060 Ti с дополнительным слотом M.2 сзади, решение MSI на 100% ориентировано на хранение данных и не включает графический процессор. Это прискорбно, поскольку у нас уже есть несколько графических процессоров, таких как RTX 4060 и RX 7600, которые используют только половину занимаемых ими линий PCIe. Наличие видеокарты с двумя слотами x4 M.2 позволит полностью использовать интерфейс, хотя это, вероятно, увеличит цену продукта.

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