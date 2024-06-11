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MSI сделала SSD-адаптер, замаскированный под видеокарту

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11.06.2024
MSI сделала SSD-адаптер, замаскированный под видеокарту

MSI создала адаптер SSD PCIe в форме видеокарты. Теперь вы можете подключить два диска M.2 с возможностью горячей замены через экран ввода-вывода и воплотить в жизнь свою фантазию о двух графических процессорах, даже если это только поверхностный уровень.

M.2 Xpander-Aero Slider Gen 5 — это дополнительный адаптер, который выглядит как обычная видеокарта с одним вентилятором. Внутри мы находим два слота PCIe Gen 5 M.2, поддерживающие твердотельные накопители формата до 22110. В отличие от многих конкурирующих продуктов, решение MSI активно охлаждает накопители с помощью большого вентилятора, обдувающего радиаторы воздухом. Это особенно важно для твердотельных накопителей пятого поколения, работающих в горячем режиме.

По умолчанию вентилятор вращается только при обнаружении диска, однако вы можете включить или выключить его вручную. Что касается статуса накопителей, у вас есть пара светодиодных индикаторов, показывающих, какой слот занят. Однако самое приятное — это легкодоступные отсеки для дисков, расположенные на щите ввода-вывода. Обычно при таком решении накопители размещаются непосредственно на печатной плате под кулером, что делает их полностью недоступными при установке карты на ПК.

MSI сделала SSD-адаптер, замаскированный под видеокарту

 

Судя по всему, одновременно можно открывать только один слот — возможно, чтобы первый SSD не выпал при установке второго. Лично я бы предпочел механизм блокировки нажатием вместо этого базового замка, поскольку первый позволит легко установить SSD, даже если корпус ПК расположен в труднодоступном месте.

Хотя это похоже на уникальную видеокарту Asus RTX 4060 Ti с дополнительным слотом M.2 сзади, решение MSI на 100% ориентировано на хранение данных и не включает графический процессор. Это прискорбно, поскольку у нас уже есть несколько графических процессоров, таких как RTX 4060 и RX 7600, которые используют только половину занимаемых ими линий PCIe. Наличие видеокарты с двумя слотами x4 M.2 позволит полностью использовать интерфейс, хотя это, вероятно, увеличит цену продукта.

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Тэги: , , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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