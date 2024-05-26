Philips расширяет свой ценовой диапазон игровыми мониторами QHD с частотой 180 Гц

26.05.2024

Philips анонсировала новую модель серии Evnia 5000, предназначенную для геймеров с ограниченным бюджетом. Эта модель, 27M2N5500, идеально подходит для тех, кто ищет повышение разрешения по сравнению с FHD, оснащенное оборудованием среднего класса.

Как можно понять из названия, Evnia 27M2N5500 — это 27-дюймовый игровой монитор. Естественно, в качестве дисплея, надеющегося привлечь геймеров с ограниченным бюджетом, Philips оснастила его панелью IPS. Он также может похвастаться частотой до 180 Гц, что ставит его между дисплеями начального уровня с частотой 144 Гц и моделями после 240 Гц. Хотя его простой черный корпус придает ему привлекательный внешний вид, это может быть лучший игровой монитор по доступной цене.

Если перейти к более тонким характеристикам, Evnia 27M2N5500 имеет время отклика GtG 1 мс, типичное для панелей Fast IPS. Монитор также имеет сертификат DisplayHDR 400, но Philips, естественно, не включил локальное затемнение для снижения затрат. Однако Philips хочет предложить хорошую калибровку «из коробки» со средним значением Delta E ниже 2 в sRGB, что должно обеспечивать точную цветопередачу в играх и другом контенте. Цветовое пространство также достаточно широкое: Evnia 27M2N5500 покрывает 125% sRGB и 89% Adobe RGB.

Завершая остальные характеристики, Philips указывает максимальную яркость Evnia 27M2N5500 на уровне 350 нит с коэффициентом контрастности 1200:1. Последний немного выше, чем у большинства панелей IPS, но меркнет по сравнению с предложениями компании VA и OLED. Что касается ввода-вывода, здесь нет ничего новаторского: два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3,5 мм. Что касается эргономики, Philips не разочаровывает: наклон -5°/+20°, поворот -30°/+30°, поворот -90°/+90° и регулировка высоты 130 мм. Не стоит забывать и о креплении VESA размером 100 x 100 мм для тех, кто хочет свободы от подставки с широкими ножками.

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