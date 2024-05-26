G.Skill представила новую оперативную память Trident Z5 DDR5, достойную королевской семьи

26.05.2024

После долгого ожидания компания G.Skill наконец-то представила нам блестящую серию оперативной памяти Trident Z5 Royal. Стильные и быстрые, эти комплекты DDR5 могут стать жемчужинами короны, о которых вы даже не подозревали, отсутствуя в вашем ПК.

Серия Royal будет доступна в серебряной и золотой отделке. Хотя модули грызть не надо, это не золото. Однако независимо от того, что вы выберете, каждый комплект увенчан акриловым рассеивателем RGB, стилизованным под драгоценные камни. Судя по презентационному видеоролику, эффект RGB придает оперативной памяти явно роскошный и роскошный вид. Достаточно сказать, что спящие сборки не обязательно применимы, но если вы хотите создать самый блестящий и яркий компьютер, вам стоит обратить внимание на эти планки.

Хотя обе расцветки выглядят достаточно причудливо, серебряные клюшки лучше всего подходят для полностью белой сборки, тогда как золотые комплекты кажутся созданными для установки внутри черно-золотой установки. Тем не менее, DDR4 Trident Z Royal остается моим любимым дизайном оперативной памяти, когда-либо выпущенным G.Skill.

Помимо стиля, эти комплекты должны обеспечивать самые высокие скорости, доступные для DDR5, поэтому мы легко можем ожидать комплекты со скоростью 8000 МТ/с, хотя большинство пользователей, скорее всего, будут использовать скорость 7200 МТ/с или около того. Что касается емкости, мы должны увидеть двухканальные комплекты на 32 ГБ, 48 ГБ, 64 ГБ и 96 ГБ. Однако мы не можем быть уверены до официального запуска. Однако можно сказать наверняка, что G.Skill установит в них свои лучшие чипы памяти, чтобы достичь максимально возможной производительности и задержки.

Такое время анонса предполагает, что мы можем увидеть их демонстрацию или даже запуск на выставке Computex через пару недель. Хотя цена пока неизвестна, мы можем рассчитывать на небольшую дополнительную плату за эту серию. Мы надеемся, что нам не придется так долго ждать комплектов Trident Royal DDR6, обеспечивающих максимальную скорость и великолепие.

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