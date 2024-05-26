По слухам, Nvidia встраивает в RTX 5090 множество модулей памяти

26.05.2024

По мере приближения выпуска GeForce RTX 5090 слухи о ее характеристиках становятся все более подробными и многочисленными, что на данный момент является практически традицией для новых видеокарт. После предыдущих слухов о том, что Nvidia планирует использовать видеопамять GDDR7 для своих графических процессоров Blackwell, похоже, что компания также может значительно увеличить емкость памяти.

Одной из причин, по которой GeForce RTX 4090 от Nvidia занимает первое место в нашем списке лучших видеокарт, является пул памяти GDDR6X объемом 24 ГБ. Это, в сочетании с пропускной способностью более 1 ТБ/с, делает его отличным выбором для самых требовательных игр и современных разрешений. В конце концов, это одна из немногих карт, которая может поддерживать трассировку пути в Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 в разрешении 4K, даже без включенной генерации кадров DLSS. Учитывая все это, неудивительно, что Nvidia планирует развивать эту и без того образцовую базу с помощью GeForce RTX 5090.

По словам источника panzerlied, Nvidia оснащает GeForce RTX 5090 значительно более плотным расположением модулей памяти. Если идти по часовой стрелке, видеокарта, как предполагается, имеет конфигурацию 4-5-2-5 вокруг графического процессора GB202. Для примера: модули GeForce RTX 4090 расположены в конфигурации 3-4-1-4.

Итак, мы рассматриваем еще четыре чипа, всего 16, что может значительно увеличить емкость видеопамяти GeForce RTX 5090 по сравнению с GeForce RTX 4090. Если Nvidia снова будет использовать модули емкостью 2 ГБ, это откроет дверь для ошеломляющего роста. 32 ГБ памяти. Однако, учитывая предполагаемую более высокую стоимость GDDR7, неясно, удастся ли это, но другие подробности, которыми поделились panzerlied, позволяют предположить, что компания прикладывает все усилия для разработки своего следующего флагмана.

Источник утверждает, что GeForce RTX 5090 Founders Edition будет иметь три печатные платы. Это было бы необычно и, вероятно, дорого, но стоит помнить, что Nvidia ранее экспериментировала с нетрадиционными конструкциями печатных плат, выпустив неизданную серию GeForce RTX 40 Titan. Мы надеемся, что все это не приведет к резкому росту потенциальной цены GeForce RTX 5090 до высоты RTX Titan в 2500 долларов, если, по слухам, ее производительность еще не выросла.

Мы ожидаем, что Nvidia поднимет занавес своей серии GeForce RTX 50 на выставке Computex, включая GeForce RTX 5090.

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