AMD выпускает Anti-Lag 2 со встроенной поддержкой Counter-Strike 2

26.05.2024

Anti-Lag+ отсутствует в AMD Software: Adrenalin Edition с 2023 года из-за проблем с некоторыми античит-мерами в играх, приводящих к банам игроков. Теперь AMD запускает новую улучшенную версию своей функции уменьшения задержки под видом Anti-Lag 2. Однако, в отличие от своего предшественника, Anti-Lag 2 требует от разработчиков интегрировать эту функцию в игры, при этом Counter-Strike 2 лидирует. заряд в течение периода предварительного просмотра технологии.

Помимо частоты кадров, Nvidia Reflex является основной причиной, по которой многие считают графические процессоры GeForce лучшими видеокартами для Counter-Strike 2. В конце концов, в оборудовании, использованном в первом крупном турнире по игре, использовались карты GeForce RTX 4080. Тем не менее, благодаря Anti-Lag 2 AMD наконец-то перестала отставать (каламбур) от своего конкурента. Хотя функция Anti-Lag на основе драйверов доступна для карт Radeon с 2019 года, эта новая версия содержит несколько ключевых улучшений для дальнейшего снижения задержки.

Как объясняет AMD в сообщении сообщества, Anti-Lag 2 включает в себя преимущества своего предшественника, контролируя скорость вашего процессора для согласования с вашим графическим процессором, сокращая работу в очереди и, следовательно, задержку. Однако эта функция идет еще дальше, применяя это выравнивание и к самому коду игры. Anti-Lag+ также сделал это через драйверы Radeon, что привело к бану VAC, но AMD работала с Valve над встроенной интеграцией Anti-Lag 2 в Counter-Strike 2.

Первые тесты Anti-Lag 2, предоставленные AMD, рисуют убедительную картину. По сравнению с Anti-Lag задержка снижается на 5 мс при включении Anti-Lag 2 во всех тестовых конфигурациях. Хотя у APU, таких как Ryzen 7 8700G, падение меньше — 2 мс. Однако, как ни крути, задержка во всех случаях ниже, и в соревновательных шутерах на счету каждая миллисекунда.

Вы можете попробовать AMD Anti-Lag 2 самостоятельно, если у вас видеокарта серии Radeon RX 5000 или новее. Драйвер предварительной версии можно найти здесь. Он должен включить эту функцию по умолчанию в Counter-Strike 2 при следующем запуске игры.

AMD планирует вскоре выпустить Anti-Lag 2 SDK, что должно привести к тому, что больше разработчиков примут этот стандарт в своих играх. Хотя жаль, что от более широкого подхода на основе драйверов, который первоначально преследовала AMD, отказываются в пользу решения для каждой игры, приятно видеть, что Radeon усиливает свою конкурентоспособность по сравнению с GeForce, когда дело доходит до функций.

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