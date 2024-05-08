Corsair добавляет немного дерева в свой ПК One i500

08.05.2024

Corsair анонсировала компактный ПК One i500 с деревянной передней панелью. Бренд стремится привлечь больше пользователей свежим, естественным дизайном, занимающим мало места.

One i500 является продолжением известного компактного игрового ПК Corsair One i300. В этом обновлении бренд сделал выбор в пользу натурального дерева, которое должно легко сочетаться с большинством жилых помещений. Начнем с того, что у нас есть два цвета дерева: светлый и темный. Последний нам нравится больше, так как он лучше подчеркивает прожилки древесины. Corsair может добавить и другие типы, если спрос будет высоким, и мы очень надеемся на грецкий орех.

Помимо деревянных передних панелей, новая серия ПК i500 оснащена новейшими компонентами. Внутри вы найдете процессоры Core i9-14900K и GeForce RTX 4090 с жидкостным охлаждением для оптимальной производительности. Они подключаются к материнской плате Micro-ATX B760 в сочетании с 64 ГБ (2×32 ГБ) оперативной памяти DDR5-6000 и 2 ТБ хранилища NVMe. И все это в раме объемом 21,7 литра и размерами 30 x 39,1 x 18,5 см, что немного больше, чем у One i300 объемом 12 литров.

Вы можете настроить Corsair One Origin Edition, установив до 192 ГБ памяти DDR5-5200, 24 ТБ встроенной памяти, а также множество карт расширения.

Шасси также оснащено пятью вентиляторами, три из которых работают как боковые воздухозаборники, а два — как верхние. Не забудьте о блоке питания SFX 80 Plus Gold мощностью 1000 Вт, обеспечивающем питание всего. Боковые воздухозаборники оснащены фильтрами, что упрощает очистку и обслуживание, а верхняя часть снимается для тщательной очистки.

Что касается ввода-вывода, мы находим четыре видеовыхода USB 2.0, три USB 3.2 Gen 2, один USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, HDMI 2.1 плюс DisplayPort 1.4 — без учета графического процессора, а также пять разъемов 3,5 /один оптический аудиовыход. Пока мы этим занимаемся, мне нравится интеграция светодиода чуть выше ввода-вывода, который помогает видеть порты.

Этот новый дизайн напоминает мне такие шасси, как Fractal Design North XL и InWin ModFree mini . Благодаря размеру, находящемуся между ними, и встроенной системе внутри, он обязательно вызовет интерес у тех, кто ищет компактную машину. Тем не менее, если вы больше любите домашнюю работу, вам могут подойти модели Corsair 4000 и 5000 с дополнительными деревянными панелями .

Если вам интересно, почему Corsair не приложил дополнительные усилия, чтобы добавить больше дерева в других местах, имейте в виду, что дерево является изолятором. Кроме того, сделать в нем маленькие отверстия для вентиляции довольно сложно. Поскольку идея состоит в том, чтобы придать компьютеру естественный вид, хорошим началом будет простая лицевая панель, которая будет подчеркивать его. Будь то экологичность или гармония эстетики помещения, конечный результат наверняка будет радовать глаз. Хороший ход со стороны Corsair, поскольку в последнее время люди, кажется, склоняются к естественному виду.

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