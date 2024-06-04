Процессоры AMD Ryzen 9000 демонстрируют, что Zen 5 — их самая классная архитектура

Подняв крышку над своими новейшими процессорами серии Ryzen 9000, AMD расстелила красную дорожку для своей архитектуры Zen 5. Конечно, он демонстрирует обычные сравнения производительности, превосходя Intel 14-го поколения, но именно их низкая эффективность действительно заставит волосы встать на затылке. Слушай, я просто думаю о копейках, сэкономленных на счетах за электричество.
AMD Ryzen 9 9950X, возглавляющий линейку, призван продемонстрировать, насколько мощным является Zen 5, без каких-либо дополнительных наворотов. Он имеет ту же структуру ядер, что и его предшественник, а также идентичные частоты, кэш-память и энергопотребление. Тем не менее, если оставить в стороне состав, внутренние тесты Team Red показывают, что вы получите прирост частоты кадров на 23% в Horizon Zero Dawn и колоссальное улучшение на 56% в Blender по сравнению с Intel Core i9-14900K. Неплохо, учитывая, что 7950X3D не дотягивал до конкурирующего процессора Team Blue в тех же программах.
Сравнивая два процессора, Ryzen 9 9950X имеет вдвое большую пропускную способность при использовании графических линий PCIe 5.0 вместе с хранилищем с прямым подключением к процессору. Это идеально подходит для использования лучших твердотельных накопителей или нескольких видеокарт пятого поколения в тандеме, когда они наконец появятся. Флагман также на 20% быстрее благодаря искусственному интеллекту, особенно при использовании больших языковых моделей. Естественно, AMD предупреждает, что вы, скорее всего, будете использовать лучшую видеокарту для искусственного интеллекта с настольным компьютером, поэтому серия Ryzen 9000 не содержит ориентированного на эффективность нейронного процессора (NPU).
|Ryzen 9 9950X
|Ryzen 9 9900X
|Ryzen 7 9700X
|Ryzen 5 9600X
|Ядра (Zen 5)
|16
|12
|8
|6
|Потоки
|32
|24
|16
|12
|Максимальная тактовая частота
|5,7 ГГц
|5,6 ГГц
|5,5 ГГц
|5,4 ГГц
|Общий кэш
|80 МБ
|76 МБ
|40 МБ
|38 МБ
|TDP
|170 Вт
|120 Вт
|65 Вт
|65 Вт
На наш взгляд, больше всего сияет нижний конец стопки. Опять же, имея то же количество ядер и потоков, что и их предшественники, они ошеломляюще более эффективны. Ryzen 9 9900X снижает TDP на 50 Вт при работе на той же тактовой частоте. С другой стороны, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X уменьшили энергопотребление на 40 Вт, слегка увеличив при этом частоты. Независимо от того, какой процессор вы выберете, AMD считает, что вы получите прирост производительности в среднем на 16% по сравнению с их аналогами на Zen 4. Мой единственный вопрос: как такая экономная работа влияет на температуру?
Как всегда, относитесь к внутренним заявлениям о производительности с долей скептицизма. Однако если это правда, то это свидетельство мастерства Zen 5. В архитектуре речь идет не столько о поверхностной ценности ее устройства, сколько о том, что находится под капотом. Описанное как «радикальное обновление», AMD рекламирует улучшенное предсказание ветвей с точки зрения точности и задержки, повышает пропускную способность за счет более широких конвейеров и векторов, а также увеличивает размер окна для большего параллелизма. В совокупности это обеспечивает вдвое большую пропускную способность команд, пропускную способность данных и производительность искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим поколением.
Если вы хотите обновиться, хорошая новость заключается в том, что все процессоры Zen 5 совместимы с AM5. Вы можете легко разместить на них текущие материнские платы B650 и X670, вероятно, в ожидании обновления BIOS. Однако, чтобы получить от них максимальную отдачу, вам нужно будет использовать их в новых моделях AMD X870 и X870E, которые в стандартной комплектации оснащены USB4 и PCIe Gen 5 для графики и NVMe, а также имеют более высокую поддержку тактовой частоты памяти EXPO. X870 и X870E также могут содержать процессоры Ryzen 7000 и 8000, но имейте в виду, что некоторые функции могут быть недоступны из-за ограничений пропускной способности.
AMD планирует поддерживать AM5 немного дольше, чем ожидалось, продлевая поддержку до 2027 года и далее. Если нам повезет, мы можем даже увидеть, как через платформу пройдет еще одно поколение процессоров, прежде чем оно повесит свою шляпу, но давайте пока не будем забегать слишком далеко вперед.
К сожалению, мы не знаем, сколько будет стоить что-либо из этого, поскольку AMD все еще выясняет ситуацию. По слухам, цены на момент запуска будут идентичны сериям Ryzen 7000, что потенциально приведет к тому, что Ryzen 9 9950X будет стоить 699 долларов США, Ryzen 9 9900X – 549 долларов США, Ryzen 7 9700X – 399 долларов США и Ryzen 6 9600X – 299 долларов. Мы должны узнать официальную рекомендованную розничную цену по мере приближения к июльской дате выпуска.
Ryzen 9000 — не единственные процессоры, которые AMD приготовила для этого Computex.