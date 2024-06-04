Процессоры AMD Ryzen 9000 демонстрируют, что Zen 5 — их самая классная архитектура

04.06.2024

Подняв крышку над своими новейшими процессорами серии Ryzen 9000, AMD расстелила красную дорожку для своей архитектуры Zen 5. Конечно, он демонстрирует обычные сравнения производительности, превосходя Intel 14-го поколения, но именно их низкая эффективность действительно заставит волосы встать на затылке. Слушай, я просто думаю о копейках, сэкономленных на счетах за электричество.

AMD Ryzen 9 9950X, возглавляющий линейку, призван продемонстрировать, насколько мощным является Zen 5, без каких-либо дополнительных наворотов. Он имеет ту же структуру ядер, что и его предшественник, а также идентичные частоты, кэш-память и энергопотребление. Тем не менее, если оставить в стороне состав, внутренние тесты Team Red показывают, что вы получите прирост частоты кадров на 23% в Horizon Zero Dawn и колоссальное улучшение на 56% в Blender по сравнению с Intel Core i9-14900K. Неплохо, учитывая, что 7950X3D не дотягивал до конкурирующего процессора Team Blue в тех же программах.

Сравнивая два процессора, Ryzen 9 9950X имеет вдвое большую пропускную способность при использовании графических линий PCIe 5.0 вместе с хранилищем с прямым подключением к процессору. Это идеально подходит для использования лучших твердотельных накопителей или нескольких видеокарт пятого поколения в тандеме, когда они наконец появятся. Флагман также на 20% быстрее благодаря искусственному интеллекту, особенно при использовании больших языковых моделей. Естественно, AMD предупреждает, что вы, скорее всего, будете использовать лучшую видеокарту для искусственного интеллекта с настольным компьютером, поэтому серия Ryzen 9000 не содержит ориентированного на эффективность нейронного процессора (NPU).

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Ядра (Zen 5) 16 12 8 6 Потоки 32 24 16 12 Максимальная тактовая частота 5,7 ГГц 5,6 ГГц 5,5 ГГц 5,4 ГГц Общий кэш 80 МБ 76 МБ 40 МБ 38 МБ TDP 170 Вт 120 Вт 65 Вт 65 Вт

На наш взгляд, больше всего сияет нижний конец стопки. Опять же, имея то же количество ядер и потоков, что и их предшественники, они ошеломляюще более эффективны. Ryzen 9 9900X снижает TDP на 50 Вт при работе на той же тактовой частоте. С другой стороны, Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X уменьшили энергопотребление на 40 Вт, слегка увеличив при этом частоты. Независимо от того, какой процессор вы выберете, AMD считает, что вы получите прирост производительности в среднем на 16% по сравнению с их аналогами на Zen 4. Мой единственный вопрос: как такая экономная работа влияет на температуру?

Как всегда, относитесь к внутренним заявлениям о производительности с долей скептицизма. Однако если это правда, то это свидетельство мастерства Zen 5. В архитектуре речь идет не столько о поверхностной ценности ее устройства, сколько о том, что находится под капотом. Описанное как «радикальное обновление», AMD рекламирует улучшенное предсказание ветвей с точки зрения точности и задержки, повышает пропускную способность за счет более широких конвейеров и векторов, а также увеличивает размер окна для большего параллелизма. В совокупности это обеспечивает вдвое большую пропускную способность команд, пропускную способность данных и производительность искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим поколением.

Если вы хотите обновиться, хорошая новость заключается в том, что все процессоры Zen 5 совместимы с AM5. Вы можете легко разместить на них текущие материнские платы B650 и X670, вероятно, в ожидании обновления BIOS. Однако, чтобы получить от них максимальную отдачу, вам нужно будет использовать их в новых моделях AMD X870 и X870E, которые в стандартной комплектации оснащены USB4 и PCIe Gen 5 для графики и NVMe, а также имеют более высокую поддержку тактовой частоты памяти EXPO. X870 и X870E также могут содержать процессоры Ryzen 7000 и 8000, но имейте в виду, что некоторые функции могут быть недоступны из-за ограничений пропускной способности.

AMD планирует поддерживать AM5 немного дольше, чем ожидалось, продлевая поддержку до 2027 года и далее. Если нам повезет, мы можем даже увидеть, как через платформу пройдет еще одно поколение процессоров, прежде чем оно повесит свою шляпу, но давайте пока не будем забегать слишком далеко вперед.

К сожалению, мы не знаем, сколько будет стоить что-либо из этого, поскольку AMD все еще выясняет ситуацию. По слухам, цены на момент запуска будут идентичны сериям Ryzen 7000, что потенциально приведет к тому, что Ryzen 9 9950X будет стоить 699 долларов США, Ryzen 9 9900X – 549 долларов США, Ryzen 7 9700X – 399 долларов США и Ryzen 6 9600X – 299 долларов. Мы должны узнать официальную рекомендованную розничную цену по мере приближения к июльской дате выпуска.

Ryzen 9000 — не единственные процессоры, которые AMD приготовила для этого Computex.

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