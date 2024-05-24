Материнские платы Gigabyte Z890 демонстрируют функции искусственного интеллекта для процессоров Intel

24.05.2024

Новая утечка показывает, что Gigabyte готовит как минимум восемь материнских плат Z890 для процессоров Intel Arrow Lake-S. Модельный ряд в основном состоит из моделей Aorus, а некоторые платы под брендом AI дополняют набор.

Утечка, обнаруженная на иранском новостном портале Faceit.ir (через WCCFTech), которая, судя по всему, была удалена, показывает, что восемь материнских плат Gigabyte поставят в тупик грядущий высококлассный чипсет Intel. Среди этой первой волны плат мы находим семь плат под брендом Aorus, а также новую модель AI Top. Неудивительно, что Gigabyte следует за шумихой вокруг искусственного интеллекта, учитывая, что ИИ в наши дни является такой горячей темой. Вот полный список:

Z890 Aorus Xtreme AI Top

Z890 Aorus Master AI Top

Z890 AI Top

Z890 Aorus Master

Z890 Aorus Pro Ice

Z890 Aorus Elite WiFi7

Z890 Aorus Elite AX

Z890 Aorus Elite X Ice

Эта линейка наверняка пополнится моделями Gaming и Eagle, а также чипсетами среднего и начального уровня. К счастью, брендинг искусственного интеллекта предназначен не только для галочки, поскольку будущая серия Core Ultra 200 может включать в себя часть нейронной обработки, предназначенную для задач искусственного интеллекта. Помимо того, что Microsoft рекламирует свою (по общему признанию, устрашающую) функцию Recall, можно только догадываться, какой вклад в это внесет Gigabyte.

Что касается функциональности, нам мало что известно, кроме поддержки PCIe Gen 5 для видеокарт и Wi-Fi 7. Последний весьма интересен для тех, кто предпочитает беспроводное соединение, поскольку он представляет полосу 6 ГГц, которая менее перегружена, чем 2,4 ГГц и 5 ГГц. . Также обратите внимание, что на этот раз поддержки DDR4 не будет, поскольку индустрия перешла на DDR5. Это понятно, поскольку JEDEC готовит DDR6.

Мы также можем надеяться на появление современных портов USB 4 наряду с Thunderbolt 4 на платах высокого класса. Не говоря уже о локальной сети 2,5GbE в противовес улучшенной беспроводной связи.

Вы можете ожидать, что эти платы поступят в продажу вместе с процессорами Intel Arrow Lake в четвертом квартале этого года. Тем не менее, анонсы продуктов и презентации могут начаться уже в следующем месяце на выставке Computex.

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