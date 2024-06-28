Steam получает встроенный игровой рекордер, который работает и на Steam Deck

28.06.2024

За прошедшие годы Valve добавила в Steam множество функций, но ее последнее дополнение, возможно, изменит правила игры больше всего. Сейчас компания внедряет на платформе встроенную запись игр. Однако, помимо обычного набора функций, здесь есть несколько особенностей, которые могут сделать его де-факто выбором для многих геймеров.

Новая функция Steam, названная просто «Запись игры», использует аппаратный кодер вашей видеокарты для захвата клипов. Можно использовать процессор вместо пиксельного толкателя, но ожидайте снижения производительности даже на лучших процессорах на рынке. Тем не менее, не позволяйте этому помешать вам использовать его на Steam Deck, поддержка которого уже доступна для портативных устройств.

СЕГОДНЯ МЫ ЗАПУСТИЛИ STEAM GAME RECORDING В БЕТА-ВЕРСИЮ. ЭТО НОВАЯ ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАШИХ ИГРОВЫХ КАДРОВ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ В ЛЮБОЙ ИГРЕ В STEAM. УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ: HTTPS://T.CO/H5Z6REYKMX PIC.TWITTER.COM/KODAJYUEAE — Steam (@Steam) 26 июня 2024 г.

Valve анонсировала и запустила бета-версию Game Recording 26 июня. В дополнение к возможностям фоновой и по запросу записи, а-ля Nvidia ShadowPlay, он также может похвастаться множеством других привлекательных функций. Steam теперь имеет свой собственный набор для редактирования, чтобы курировать ваши клипы, а также функцию повтора и удобные опции обмена.

Самыми убедительными из всех являются маркеры временной шкалы. Если разработчик интегрирует Steam Game Recording SDK в свой тайтл, программное обеспечение автоматически будет отмечать события, чтобы упростить редактирование. Это может включать такие вещи, как установка бомбы в CS2 или убийство героя в Dota 2. Мы уже видели подобные функции в Medal.tv (ранее Fuze.tv) и Insights.gg. Кроме того, вы также получите индикаторы состояния игры, будь то в меню или во время игрового процесса, чтобы сделать его легко различимым. Если принятие станет широко распространенным, это может легко сделать предложение Valve на голову выше конкурентов, таких как OBS и других.

Вы можете прочитать больше о записи игр и о том, как включить ее для себя на официальной странице магазина Steam. Однако напоминаем, что это не финальная версия функции, поэтому ожидайте нескольких ошибок и обязательно отправьте свой отзыв в Valve через группу Game Recording Beta Steam. Любопытно, однако, что компания обещает, что работа над ней ведется, явно выделяя «индивидуальные настройки игры» в качестве примера.

Само собой разумеется, что вам нужно будет направить все ваши игры через библиотеку Steam, чтобы использовать эту функцию. Извините, пользователи Ubisoft Connect и EA App, это просто способ, которым печенье крошится.

Однако не забудьте иметь под рукой дополнительное хранилище для любых записей. Имея это в виду, просмотрите наше лучшее руководство по SSD для наших предпочтительных выборов.

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