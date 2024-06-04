Asus ROG Ally X получает шикарный капитальный ремонт портативного устройства, но это будет стоить вам дорого

Компания Asus опубликовала полный список характеристик и цены своего игрового портативного компьютера ROG Ally X, подтвердив обновленную оперативную память и емкость аккумулятора. Сердце машины осталось прежним, но теперь оно заключено в черное шасси.
После компетентного, но непростого старта оригинального портативного устройства ROG Ally, компания Asus решила полюбить свою машину и исправить ее недостатки. Новый ROG Ally X теперь отвечает одному из самых важных требований для мобильных геймеров: времени автономной работы. Благодаря аккумулятору емкостью 80 Втч Ally X должен удвоить время работы по сравнению с оригиналом.
Однако это не означает, что производительность остается в стороне. Asus также увеличила объем оперативной памяти на 50%: теперь ее объем составляет 24 ГБ LPDDR5 со скоростью 7500 МТ/с. К сожалению, процессор и графический процессор не претерпели особых изменений: по-прежнему имеется 8 ядер Zen 4 с частотой 5,1 ГГц и 12 процессоров RDNA 3 CU, обеспечивающих вычислительную мощность 8,6 терафлопс. Экран также идентичен оригиналу: 7 дюймов, 1080p, поскольку Asus отказывается от подхода OLED.
Но это не все. Избавившись от дорогого интерфейса XG Mobile, который, держу пари, мало кто использовал, теперь ROG Ally X оснащен дополнительным портом Thunderbolt 4, который поддерживает передачу видео и питание. Есть даже переставленный кардридер SD, чтобы избежать проблем в будущем. Ах, и теперь вы можете установить больше игр, поскольку Ally X может похвастаться вдвое большим объемом памяти. Это хорошо, поскольку эта модель поставляется с трехмесячной подпиской Xbox Game Pass Ultimate, так что вы можете сразу же приступить к делу.
Полный список характеристик выглядит следующим образом:
После нескольких досадных ошибок в общественном пространстве компания Asus увеличила гарантийный срок до двух лет, предоставив вашему устройству защитную сетку, которая прослужит немного дольше.