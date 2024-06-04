Asus ROG Ally X получает шикарный капитальный ремонт портативного устройства, но это будет стоить вам дорого

04.06.2024

Компания Asus опубликовала полный список характеристик и цены своего игрового портативного компьютера ROG Ally X, подтвердив обновленную оперативную память и емкость аккумулятора. Сердце машины осталось прежним, но теперь оно заключено в черное шасси.

После компетентного, но непростого старта оригинального портативного устройства ROG Ally, компания Asus решила полюбить свою машину и исправить ее недостатки. Новый ROG Ally X теперь отвечает одному из самых важных требований для мобильных геймеров: времени автономной работы. Благодаря аккумулятору емкостью 80 Втч Ally X должен удвоить время работы по сравнению с оригиналом.

Однако это не означает, что производительность остается в стороне. Asus также увеличила объем оперативной памяти на 50%: теперь ее объем составляет 24 ГБ LPDDR5 со скоростью 7500 МТ/с. К сожалению, процессор и графический процессор не претерпели особых изменений: по-прежнему имеется 8 ядер Zen 4 с частотой 5,1 ГГц и 12 процессоров RDNA 3 CU, обеспечивающих вычислительную мощность 8,6 терафлопс. Экран также идентичен оригиналу: 7 дюймов, 1080p, поскольку Asus отказывается от подхода OLED.

Но это не все. Избавившись от дорогого интерфейса XG Mobile, который, держу пари, мало кто использовал, теперь ROG Ally X оснащен дополнительным портом Thunderbolt 4, который поддерживает передачу видео и питание. Есть даже переставленный кардридер SD, чтобы избежать проблем в будущем. Ах, и теперь вы можете установить больше игр, поскольку Ally X может похвастаться вдвое большим объемом памяти. Это хорошо, поскольку эта модель поставляется с трехмесячной подпиской Xbox Game Pass Ultimate, так что вы можете сразу же приступить к делу.

Полный список характеристик выглядит следующим образом:

7-дюймовый экран FHD (1920×1080) с соотношением сторон 16:9 и частотой 120 Гц со стеклом Gorilla Glass Victus

Панель IPS со временем отклика 7 мс, яркостью 500 нит, контрастностью 1200:1, 100% цветовым охватом sRGB и FreeSync Premium.

Сенсорный экран (10-точечный мультитач)

Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme 8 ядер и 16 потоков с ускорением до 5,10 ГГц, а также общий кэш объемом 24 МБ, изготовленный с использованием 4-нм архитектуры Zen 4. Интегрированная графика AMD Radeon с 12 RDNA 3 CU с частотой до 2,7 ГГц

2×12 ГБ оперативной памяти LPDDR5

Твердотельный накопитель PCIe 4.0 NVMe M.2 емкостью 1 ТБ (2280)

Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E (802.11ax) (трехдиапазонный) 2*2

Windows 11 Домашняя

1x Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort/подачи питания

1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort/подачи питания

1 устройство чтения карт памяти microSD UHS-II с поддержкой SD, SDXC и SDHC

1 комбинированный аудиоразъем 3,5 мм

Двойные динамики плюс микрофон

Датчик отпечатков пальцев

4-элементный литий-ионный аккумулятор емкостью 80 Втч.

Размеры: 28 см х 11,1 см х 2,47–3,69 см.

Вес 678 г.

После нескольких досадных ошибок в общественном пространстве компания Asus увеличила гарантийный срок до двух лет, предоставив вашему устройству защитную сетку, которая прослужит немного дольше.

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