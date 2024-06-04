Серия AI TOP от Gigabyte позволяет вам самостоятельно обучать LLM

04.06.2024

Как вы уже могли заметить, Computex 2024 — это рассадник искусственного интеллекта. Вместо того, чтобы держать его в руках бизнеса, Gigabyte предлагает новую серию, предназначенную для того, чтобы дать этот инструмент в руки любому. AI TOP позиционируется как универсальное решение: от выбора подходящего оборудования до изучения того, как адаптировать собственную модель большого языка с открытым исходным кодом и ее обучения.

Краткий обзор: компоненты Gigabyte под брендом AI TOP оптимизированы для обеспечения энергоэффективности и долговечности, обеспечивающей долговечность при непрерывном использовании. TRX50 AI TOP лидирует в сфере материнских плат, оснащая процессоры AMD Ryzen Threadripper несколькими слотами NVMe пятого поколения, восьмиканальной памятью DDR5 и четырьмя слотами PCIe 5.0 x16. Это дает вам установку с четырьмя графическими процессорами, которую вы можете дополнить Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super AI TOP edition, которая заменяет традиционный многовентиляторный кулер на нагнетатель, оптимизированный для компактных сред, где поток воздуха немного затруднен. Завершает первоначальную линейку сверхнадежный блок питания AI TOP Platinum мощностью 1600 Вт.

Судя по всему, у Gigabyte есть еще много чего, что еще не увидело свет. Глядя на линейку AI-ПК, мы, скорее всего, увидим больше от Intel и еще несколько видеокарт в стиле Blower из линейки Nvidia 40-й серии.

Как только вы подготовите оборудование, Gigabyte познакомит вас с AI TOP Tutor — специальным помощником, созданным для того, чтобы помочь вам в настройке, проконсультировать вас по выбранным вами решениям и предоставить техническую поддержку. Он очень похож на цифрового человека от Nvidia, но мы не уверены, какой путь бренд выбрал для своего личного помощника.

После этого ваш следующий шаг — AI TOP Utility. Здесь вы будете обучать локальные модели ИИ, используя заранее заданные стратегии, готовить свои рабочие процессы с помощью планировщика и отслеживать все в режиме реального времени, от загрузки оборудования до прогресса вашего LLM, с помощью единой панели управления. Он имеет дружественный пользовательский интерфейс, который достаточно прост для новичков, не имеющих опыта программирования искусственного интеллекта, и позволяет использовать всего несколько щелчков мыши вместо ввода какого-либо кода. От нуля до опытного знатока искусственного интеллекта в кратчайшие сроки.

На сцене в Тайбэе Gigabyte пошутила, что может перейти от производства аппаратного обеспечения к производству программного обеспечения. Однако если оставить в стороне иронию, я думаю, что это уже перешагнуло грань между тем и другим. AI TOP в сочетании с недавно анонсированными компонентами ПК, оптимизированными для искусственного интеллекта, объединяют два мира, поскольку ИИ не может существовать без оборудования, а оборудование, скорее всего, скоро не сможет существовать без ИИ.

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