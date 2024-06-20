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Вам следует увеличить объем видеопамяти вашего Asus ROG Ally для повышения производительности

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20.06.2024
Вам следует увеличить объем видеопамяти вашего Asus ROG Ally для повышения производительности

Если у вас есть Asus ROG Ally, знаете ли вы, что можно выполнить простую настройку для повышения производительности в некоторых играх? Увеличив объем видеопамяти вашего КПК, вы сможете выделить больше памяти специально для графики, чтобы игры с текстурами более высокого разрешения могли загружать больше этих текстур в доступную оперативную память. Это означает, что вы получите более высокую производительность в этих играх, поскольку для отображения графики требуется меньше доступа к памяти вашего ROG Ally.

Конечно, есть некоторые недостатки. Установка большего объема видеопамяти приведет к сокращению объема обычной оперативной памяти на вашем ROG Ally, поэтому вам нужно найти золотую середину, которая повысит производительность ваших игр, не ухудшая игровой опыт. В Asus ROG Ally по умолчанию включено 4 ГБ видеопамяти, но вы можете увеличить его до 8 ГБ. Мы бы рекомендовали оставить его в режиме “Авто”, но если вы хотите настроить его, вы можете в Armory Crate.

Что касается того, какие игры выиграют, пользователи сообщают, что такие игры, как Diablo 4 и Need for Speed, будут работать лучше при использовании 6 ГБ видеопамяти. На самом деле, некоторым играм может не понравиться настройка “Авто”, поэтому вам, возможно, придется поиграться с этими настройками, чтобы найти свое любимое место для игр, в которые вы играете.

 

Как изменить объем видеопамяти на вашем Asus ROG Ally

И почему вам следует

Вам следует увеличить объем видеопамяти вашего Asus ROG Ally для повышения производительности

 

Изменить объем видеопамяти на вашем Asus ROG Ally довольно просто.

  1. Запустите Armory Crate
  2. Перейдите в Настройки
  3. Выберите режим работы
  4. Перейдите в Настройки графического процессора
  5. Измените значение видеопамяти

 

Вы можете изменить это значение на любое из необязательных значений, но имейте в виду, что у вашего ROG Ally 16 ГБ оперативной памяти. Следовательно, если вы измените это значение на 8 ГБ видеопамяти, то у вас останется только 8 ГБ обычной оперативной памяти для использования. Компания Asus утверждает, что увеличение размера видеопамяти может помочь вам использовать текстуры с более высоким разрешением в таких играх, как The Last of Us, а также уменьшить заикание в таких играх, как Call of Duty: Modern Warfare II.

Кроме того, некоторые игры на самом деле не могут запускаться на Asus ROG Ally “из коробки”, и вам потребуется увеличить размер видеопамяти. Assassin’s Creed Valhalla и Rainbow Six: Extraction – это две игры, размер которых, по словам Asus, потребуется увеличить, и если вы этого не сделаете, появится ошибка, связанная с объемом памяти.

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Напротив, если вам нужно больше полезной оперативной памяти, вы можете уменьшить это значение. Например, если вы собираетесь использовать ROG Ally в качестве замены ноутбука, вам может понадобиться всего 2 ГБ видеопамяти, и вы выиграете от доступа к 14 ГБ обычной оперативной памяти. Вы тоже можете это сделать с помощью Armory Crate, вот почему стоит попробовать.

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Тэги: , , , Категории: Игровые консоли, Компьютеры, Кпк
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