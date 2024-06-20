Новый твердотельный накопитель Samsung NVMe может включать в себя необычное изменение

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20.06.2024

Samsung производит отличные твердотельные накопители, поэтому отсутствие опций PCIe 5.0 x4 кажется еще более странным. Однако похоже, что компания готовится к выпуску двух новых SSD. Хотя подробностей пока мало, новые товарные знаки указывают на то, что компания, возможно, наконец-то готова выпустить невероятно быстрое хранилище.

Даже несмотря на отсутствие накопителей PCIe 5.0 x4, Samsung по-прежнему удерживает поул-позицию в нашем рейтинге лучших твердотельных накопителей. Хотя непосредственной опасности того, что 990 Pro потеряет первое место, нет , цены на более современные и быстрые хранилища падают. Таким образом, компании в конечном итоге понадобится преемник престола, прежде чем ее узурпирует конкурент.

Компания Samsung зарегистрировала товарные знаки для 990 Evo Plus и 9100 Pro, и записи о каждом из них теперь появились в Корейской информационной службе по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS) . К сожалению, ни один из списков не содержит никакой информации о возможностях каждого устройства. Однако, как отмечает SamMobile , оба имеют общие категории товаров, которые раскрывают их идентичность как хранилище.

Мы ожидаем, что 990 Evo Plus будет аналогичен по характеристикам существующему приводу компании 990 Evo. Неясно, будет ли Samsung объединять его с тем же интерфейсом PCIe 5.0 x2/4.0 x4, ограничивая его скорость. Еще есть возможности для увеличения скорости с помощью того же решения, но мы надеемся на что-то более передовое.

Если 990 Evo Plus не сможет поднять скорость твердотельных накопителей Samsung на новую высоту, 9100 Pro может стать тем накопителем, который мы ищем. Его необычный брендинг делает его более вероятным кандидатом на роль первого накопителя PCIe 5.0 x4 компании, но его возможности пока остаются неопределенными. Кроме того, эти списки, к сожалению, не дают нам никаких указаний на то, насколько близко к запуску каждое устройство.

Мы будем пристально следить за этими дисками Samsung и с нетерпением ждем возможности протестировать их в нашем наборе тестов. В то же время существует множество других хранилищ PCIe 5.0 x4, где вы можете хранить свои биты и байты.

Gigabyte планирует в ближайшее время выпустить твердотельные накопители со скоростью 14,5 ГБ/с.

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