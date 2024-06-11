КПК Xbox может быть больше Steam Deck, чем PlayStation Portal

11.06.2024

Фил Спенсер почти подтвердил, что Xbox работает над игровым портативным устройством во время интервью IGN. После первоначального разочарования по поводу того, что предполагаемое устройство не появилось во время презентации Xbox, несколько комментариев генерального директора Microsoft Gaming проливают немного больше света на конец туннеля.

Делая обычные маневры, Спенсер на самом деле ничего не объявил, но согласился с тем, что портативные устройства — это зияющая дыра в нынешнем ассортименте оборудования Xbox. Перечисляя текущие варианты, он с энтузиазмом ответил: «Значит, нам нужен карманный компьютер? Мы думаем, нам тоже следует иметь портативный компьютер». Как и следовало ожидать, компании пока нечего раскрыть, но она дразнит, что ее платформенное подразделение ждет много интересного, включая «разные форм-факторы» и «разные способы игры».

Стремясь не позволить ему так легко сойти с крючка, интервьюер задал гипотетический вопрос о том, будет ли такое устройство играть в игры изначально или через облако. Музыкой для моих ушей Спенсер говорит: «Мне нравится мой ROG Ally, мой Lenovo Legion Go просто великолепен, моя Steam Deck… Мы думаем, что возможность играть в игры локально очень важна». Другими словами, пока он имеет право голоса в том, как будет выглядеть портативная консоль Xbox, мы должны получить консоль, поддерживающую игры, в отличие от PlayStation Portal или Logitech G Cloud .

Это отличная новость и, возможно, немного неожиданная, учитывая упор Microsoft на облако. Мы бы посчитали это правильным шагом, поскольку не у всех есть доступ к достаточно быстрому Интернету, чтобы играть через облако. Кроме того, даже если соединение не является проблемой, задержка и ограничение объема данных по-прежнему будут проблемой для многих. Между тем, машина, способная запускать игры локально, уже имеет достаточно мощности для переключения на потоковую передачу в облаке, предоставляя пользователю лучшее из обоих миров.

Поскольку Microsoft также владеет Windows, было бы здорово, если бы ее портативный Xbox имел систему двойной загрузки, позволяющую нам выбирать между Windows и ОС Xbox. Благодаря этому Microsoft наверняка привлечет внимание и потенциально даже превзойдет любимую Steam Deck благодаря совместимости с Xbox. Кому не нужна консоль, которая делает все это?

Самое приятное то, что это не должно приводить к большим затратам (если таковые вообще имеются) к разработке портативных устройств, поскольку консоли Xbox и, следовательно, их операционная система очень похожи на машины с Windows. Напоминаем, что вы можете купить китайские материнские платы с частично дефектными SOC Xbox Series, которые могут работать под управлением Windows без каких-либо модификаций.

Учитывая, как Microsoft продвигает свои будущие ноутбуки на базе Copilot/ARM, этот гипотетический Xbox также может быть оснащен чипом Snapdragon X. Независимо от окончательного результата, у Microsoft будет серьезная конкуренция в этом сегменте, поэтому ей лучше принять правильные решения. Будем надеяться, что мы получим еще одну отличную машину, которая сможет занять нас во время поездок на работу. Не могу дождаться, чтобы приложить к этому руки.

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