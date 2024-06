Мобильные графические процессоры Nvidia RTX 5000 снова могут поддерживать до 16 ГБ видеопамяти

10.06.2024

Последняя утечка от производителя ноутбуков предполагает, что будущие мобильные графические процессоры от Nvidia будут иметь до 16 ГБ памяти. Team Green, похоже, сохранит объём видеопамяти неизменным для ещё одного поколения.

Согласно просочившемуся документу от производителя ноутбуков Clevo, Nvidia может выпустить шесть вариантов своей будущей архитектуры мобильных графических процессоров. Clevo назвала их X2, X4, X6, X7, X9 и X11, что потенциально представляет собой RTX 5050, RTX 5060, RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090.

Бренд планирует соединить модели X2, X4 и X6 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7, затем 12 ГБ на X7 и 16 ГБ на X9 и X11. Эта память может быть подключена с использованием 128-битной, 192-битной и 256-битной шины соответственно.

Такое количество видеопамяти, питающее лучшие видеокарты в ноутбуках, особенно модели 70-го класса, наверняка вызовет у многих удивление. Учитывая, что такие игры, как The Last of Us, уже требуют более 8 ГБ для работы при максимальных настройках графики, ноутбуки с такими графическими процессорами могут довольно быстро стать ограниченными. Но эй, это чисто предположение. Разработчики игр по-прежнему могут оптимизировать свои игры, чтобы использовать меньше памяти, не забывая, что ультра-настройки в любом случае часто не оправдывают затрат на производительность.

Кроме того, имейте в виду, что мобильные чипы обычно на один или два уровня ниже, чем их настольные аналоги. Например, мобильный RTX 5080, скорее всего, будет работать так же, как настольный RTX 5070 или RTX 5060 Ti, что дополнительно объясняет меньшую емкость видеопамяти.

В этом документе также показано, что нижний диапазон будет охватываться существующими графическими процессорами RTX 4050 6 ГБ и RTX 3050 6 ГБ/4 ГБ, что потенциально указывает на то, что Nvidia снова сосредоточится в первую очередь на чипах высокого класса. Аналогичным образом, использование видеопамяти GDDR7 может указывать на аналогичный выбор для чипов для настольных ПК, что поможет Nvidia раскрыть большую производительность своих графических процессоров RTX 5000.

Ожидается, что мобильные графические процессоры Nvidia RTX 5000 появятся на рынке в следующем году, поэтому ситуация еще может измениться. До тех пор, пока производительность будет заметно расти, я считаю, что большинство пользователей будут более чем счастливы. Подождем и посмотрим.

