PowerColor снижает энергопотребление графического процессора на 20 % благодаря искусственному интеллекту

Кто способен все претерпеть, тому дано на все дерзнуть (Л. Вовенарг).

10.06.2024

PowerColor продемонстрировал резкое снижение энергопотребления видеокарты за счет интеграции NPU. Идея состоит в том, чтобы использовать возможности искусственного интеллекта последнего для настройки графического процессора на лету, обеспечивая максимальную производительность при минимальных затратах энергии.

Чтобы выделиться среди лучших видеокарт, PowerColor интегрировала NPU (нейронный процессор) от Kneron для управления бюджетом мощности своих графических процессоров. Используя эти возможности искусственного интеллекта, бренд стремится поддерживать высокую производительность графического процессора при значительном снижении энергопотребления. Помимо экономии средств владельца, это решение также должно продлить срок службы карты.

В режиме ECO карта может интеллектуально определять и изменять скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры графического процессора, одновременно снижая энергопотребление до 20%. С другой стороны, режим Boost динамически регулирует потребление и нагрев графического процессора, чтобы обеспечить более высокую производительность и стабильность.

Согласно представленным тестам, система без NPU потребляла 338 Вт мощности против 261 Вт у системы с оптимизацией NPU. Это огромная разница как в стоимости, так и в тепловой мощности для пользователя – особенно в эти жаркие летние дни. Тем не менее, обратите внимание, что частота кадров немного снизилась со 118 до 107 кадров в секунду, что вполне понятно, поскольку ничего волшебного здесь не происходит.

Что касается управления вентилятором, поскольку температура графического процессора была очень комфортной при 51°C, решение AI выбрало немного более высокий температурный компромисс в 61°C, чтобы снизить скорость вращения вентилятора с 1918 об/мин до 1037 об/мин. Хотя у нас нет никаких измерений звука, уменьшение скорости вращения вентилятора вдвое определенно будет заметно.

Хотя вы можете получить аналогичный или, возможно, лучший результат, выполняя пониженное напряжение вручную, мы видим привлекательность для многих пользователей. Не все разбираются в технологиях, плюс иногда хочется, чтобы эта чертова штука работала, не утруждая себя ее настройкой. Тем более при первой установке карты хочется просто играть в игры.

Кроме того, хотя карте с заводской разгонной частотой не потребуется NPU для обеспечения аналогичных возможностей, производителю будет сложно обеспечить долгосрочную стабильность каждого устройства. Если вы раньше понижали напряжение процессора или графического процессора, возможно, через пару лет вы столкнулись с необходимостью немного повысить его напряжение, поскольку кремний больше не может работать на такой низкой частоте. Не стоит забывать, что продукция бренда будет выглядеть менее производительной по сравнению с конкурентами. Как бы нам ни нравилось шутить об ИИ, это хороший способ использовать его возможности, упрощая основные задачи, чтобы нам не приходилось тратить на них время.

Надеемся, что мы увидим больше подобных решений и на будущих процессорах, поскольку и AMD Ryzen AI 300, и Intel Lunar Lake включают NPU. Таким образом мы сможем спасти и наш кошелек, и планету.

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