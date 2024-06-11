Появился самый мощный графический процессор AMD RDNA 4

12.06.2024

С каждым днем ​​мы приближаемся к миру видеокарт RDNA 4. Как бы AMD ни старалась скрыть свои планы, компания мало что может сделать. Теперь у нас есть еще один графический процессор серии Navi 40, который можно добавить в кучу. Однако это не просто кубик. Этот чип должен стать основой следующего флагмана Radeon.

Этот новый графический процессор RDNA 4, «Navi 48 XTX», замеченный Olrak29_ на X, появляется как часть отгрузочного манифеста. Мы ожидаем, что этот кристалл станет основой лучшей видеокарты в будущей серии Radeon RX 8000. Однако не путайте его прозвище XTX с преемником Radeon RX 7900 XTX. К сожалению, AMD играет в этом поколении гораздо безопаснее, чем гоняется за хвостом Nvidia, если слухи подтвердятся.

В отгрузочном манифесте нет никакой информации о самом Navi 48 XTX, кроме названия. Однако ранее в этом году инсайдеры поделились предполагаемыми характеристиками Navi 48 и 44 . Этот SKU XTX, вероятно, является самым мощным SKU графического процессора с 64 вычислительными блоками и 256-битной шиной памяти. Значок XTX оставляет место для Navi 48 XT, аналогичного Navi 31 XT на базе Radeon RX 7900 XT. Неясно, примет ли AMD тот же подход для других графических процессоров RDNA 4, а именно Navi 44.

Хотя это выглядит многообещающе, к сожалению, это не указывает на то, что графические процессоры RDNA 4 скоро появятся в продаже. В конце концов, до запуска серии Radeon RX 7000 в декабре 2022 года осталось меньше двух лет. Мы также не ожидаем, что AMD восполнит этот пробел обновлением 7X50, поэтому терпение — это все, что нам осталось.

У нас есть еще утечки, которыми мы можем поделиться, если вы жаждете большего. Ходят слухи, что серия Radeon RX 8000 будет использовать видеопамять GDDR6. С точки зрения производительности, RDNA 4 должен быть намного лучше в трассировке лучей и на более высоких тактовых частотах.

Если вы хотите получить что-то более непосредственное и конкретное, ознакомьтесь с нашим объяснением серии Ryzen 9000, только что выпущенным Computex.

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