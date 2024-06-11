Утечка спецификаций Nvidia RTX 5000 указывает на 192 SM на самом большом чипе

Разница между сюрреалистами и мной заключается в том, что сюрреалист — это я (С. Дали).

11.06.2024

Лидер kopite7kimi раскрыл потенциальные конфигурации будущих видеокарт серии GeForce RTX 5000. Похоже, у Nvidia есть планы выпустить еще одного монстра на замену RTX 4090.

По данным kopite7kimi, Nvidia выпустит как минимум пять различных конфигураций графических процессоров:

GB202 12×8 512-битная GDDR7

GB203 7×6 256-битная GDDR7

GB205 5×5 192-битная GDDR7

GB206 3×6 128-битная GDDR7

GB207 2×5 128-битная GDDR6

Судя по всему, GB202 будет использоваться на лучших моделях, то есть на RTX 5090, оснащенном 12 GPC (кластерами графической обработки) и 96 TPC (кластерами текстурных процессоров) вместе с видеопамятью GDDR7, работающей на 512-битной шине. . Напомним, что последним графическим процессором GeForce, использующим 512-битную шину, является GTX 285, а его память GDDR3 датируется 2009 годом. При расчете 2 SM на TPC GB202 должен составлять 192 SM (потоковые мультипроцессоры), что составляет На 33% больше, чем у графического процессора AD102, используемого в RTX 4090 . Другими словами, если это правда, у Nvidia снова появится зверь, способный посрамить даже RTX 4090.

Если предположить, что Nvidia следует той же сегментации, что и серия RTX 4000, GB203, скорее всего, будет обеспечивать RTX 5080 с 7 GPC плюс 42 TPC, что в общей сложности составит 84 SM, то есть на 5% выше, чем AD103. Помимо заметного изменения размера графического процессора, шина памяти также была радикально уменьшена до 256-бит, хотя при этом остались более новые чипы GDDR7. Если RTX 5080 продается по цене около 1000 фунтов стерлингов, вы можете поспорить, что ее старший брат легко достигнет 2000 фунтов стерлингов. Итак, вам лучше уже начать диету из риса и бобов.

Далее у нас есть GB205 с 5 GPC и 25 TPC, всего 50 SM. На этот раз количество SM уменьшилось на 17% по сравнению с его ближайшим братом, графическим процессором AD104. Однако это не делает его систематически медленнее, поскольку улучшения архитектуры может быть достаточно, чтобы компенсировать меньшее количество SM. Что касается памяти, то он подключен к некоторой видеопамяти GDDR7 через 192-битную шину, что неплохо для видеокарты 70-го класса, которой она могла бы стать.

Охватывая нижний и средний диапазон, GB206 содержит 3 GPC и 18 TPC, что в сумме дает 36 SM. Это тот же показатель, что и у AD106, поэтому ожидайте немного большей производительности от потенциальной RTX 5060 Ti. Это также самая нижняя часть с памятью GDDR7, связанной через 128-битную шину.

Замыкает список GB207 с 2 GPC и 10 TPC, что дает 20 SM, что на 17% ниже, чем у его предшественника, графического процессора AD107. В этом случае Nvidia, похоже, снова переключается на GDDR6 на 128-битной шине, вероятно, чтобы сэкономить на том, что может стать RTX 5060.

Наконец, имейте в виду, что, как и в случае с серией графических процессоров Ada, Nvidia может не предоставлять полностью разблокированный чип под своим брендом GeForce. Это может быть просто из-за ограничений по доходности или из-за сохранения лучших частей для своего сегмента серверов. В любом случае, до официального анонса все вышеперечисленное остается всего лишь слухами, так что воспринимайте это с обязательной долей скептицизма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...