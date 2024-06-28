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Intel Core Ultra 200V бросает вызов AMD Ryzen AI 300

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28.06.2024
Intel Core Ultra 200V бросает вызов AMD Ryzen AI 300

Сообщается, что процессоры Intel Core Ultra 200V Lunar Lake показывают высокие оценки в Time Spy. Это ставит их на уровень AMD Ryzen AI 9 HX 370, потребляя при этом меньше энергии.

По словам Jaykihn0 на x.com, который поделился некоторыми результатами тестов чипа Lunar Lake, iGPU внутри процессоров Intel Core Ultra 200V достиг 4154 баллов в графическом тесте Time Spy при работе на 30 Вт. Самое приятное, что даже при переходе на более низкий бюджет мощности в 17 Вт GPU удалось набрать 3438 баллов. 17%-ное снижение производительности при 43%-ном повышении эффективности впечатляет, особенно если учесть, что чипы LPDDR5X-8533 распаяны на корпусе, разделяя свое питание.

Intel определенно понадобится этот уровень эффективности для борьбы с APU Strix Point от AMD. Согласно Golden Pig Upgrade, последний набрал 3500 очков в Time Spy при 15 Вт и более 4000 очков при 54 Вт. Это даже больший компромисс, чем у Team Blue, показывающий, насколько зелен конкурент AMD.

Хотя мы не знаем точную конфигурацию iGPU, Core Ultra 200V имеет только два варианта: Arc 130V с семью ядрами Xe2 и Arc 140V с восемью ядрами Xe2. Другими словами, даже если мы посмотрим на результаты лучшей модели процессора, те, что ниже нее, все равно должны обеспечивать хорошую производительность. Частично эта производительность может быть связана с встроенной памятью DRAM, которая может похвастаться высокой тактовой частотой.

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Процессоры Intel Lunar Lake будут ориентированы на устройства с низким энергопотреблением, такие как тонкие и легкие ноутбуки и карманные компьютеры. Если эти результаты верны, в следующем году нас ждут хорошие портативные игровые машины. Также важно добиться сильных результатов, поскольку они подготовят почву для настольных видеокарт Intel Battlemage следующего поколения. Итак, будьте готовы к столь необходимой конкуренции в нижнем и среднем диапазоне.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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