Valve предъявили иск на 656 миллионов фунтов стерлингов и обвиняется в «фальсификации рынка»

13.06.2024

Если вы купите игру для ПК сегодня, скорее всего, она появится в виде ключа Steam. Хотя альтернативы, такие как Epic Games Store, составляют некоторую конкуренцию, для большинства платформа остается платформой по умолчанию. Ее доминирование с тех пор вызвало судебный иск, в котором Valve обвиняется в «фальсификации рынка и использовании британских геймеров».

При поддержке юридической фирмы Milber London LLP активистка по защите цифровых прав Вики Шотболт подала иск против Valve в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в качестве коллективного иска. Таким образом, Shotbolt подает в суд от имени гораздо более крупной стороны, в частности, британских геймеров.

По сообщению BBC News, Шотболт утверждает, что Valve «заставляет» издателей поддерживать паритет цен на других платформах. Они также не согласны с комиссией в размере 30%, которую компания зарабатывает с каждой продажи игры, называя ее «чрезмерной». Однако стоит отметить, что эта ставка применяется только к первым 10 миллионам долларов продаж. Несмотря на это, это все равно намного выше, чем комиссия Epic Games и Microsoft в размере 12%.

Цель Шотболта — «прекратить это незаконное поведение и помочь людям вернуть то, что им причитается». Они утверждают, что Valve нарушала законодательство Великобритании о конкуренции как минимум последние шесть лет. В свете этого иска они требуют возмещения ущерба в размере 656 миллионов фунтов стерлингов. По расчетам истца, в случае успеха компенсация пострадавшим сторонам может составить до 44 фунтов стерлингов. Вы можете прочитать больше об иске и участвующих сторонах на сайте steamyouoweus.co.uk.

Это не первый иск, с которым Valve сталкивается на подобных основаниях. В 2021 году компания столкнулась с судебным иском по поводу практики принудительного паритета цен. И правительство Австралии, и Европейский Союз ранее также вынесли решение в пользу подачи исков против Valve.

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