Поиск по сайту:
Проживи незаметно (Эпикур).

Valve предъявили иск на 656 миллионов фунтов стерлингов и обвиняется в «фальсификации рынка»

FavoriteLoadingДобавить в избранное
13.06.2024
Valve предъявила иск на 656 миллионов фунтов стерлингов и обвиняется в «фальсификации рынка»

Если вы купите игру для ПК сегодня, скорее всего, она появится в виде ключа Steam. Хотя альтернативы, такие как Epic Games Store, составляют некоторую конкуренцию, для большинства платформа остается платформой по умолчанию. Ее доминирование с тех пор вызвало судебный иск, в котором Valve обвиняется в «фальсификации рынка и использовании британских геймеров».

При поддержке юридической фирмы Milber London LLP активистка по защите цифровых прав Вики Шотболт подала иск против Valve в Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции в качестве коллективного иска. Таким образом, Shotbolt подает в суд от имени гораздо более крупной стороны, в частности, британских геймеров.

По сообщению BBC News, Шотболт утверждает, что Valve «заставляет» издателей поддерживать паритет цен на других платформах. Они также не согласны с комиссией в размере 30%, которую компания зарабатывает с каждой продажи игры, называя ее «чрезмерной». Однако стоит отметить, что эта ставка применяется только к первым 10 миллионам долларов продаж. Несмотря на это, это все равно намного выше, чем комиссия Epic Games и Microsoft в размере 12%.

Цель Шотболта — «прекратить это незаконное поведение и помочь людям вернуть то, что им причитается». Они утверждают, что Valve нарушала законодательство Великобритании о конкуренции как минимум последние шесть лет. В свете этого иска они требуют возмещения ущерба в размере 656 миллионов фунтов стерлингов. По расчетам истца, в случае успеха компенсация пострадавшим сторонам может составить до 44 фунтов стерлингов. Вы можете прочитать больше об иске и участвующих сторонах на сайте steamyouoweus.co.uk.

Это не первый иск, с которым Valve сталкивается на подобных основаниях. В 2021 году компания столкнулась с судебным иском по поводу практики принудительного паритета цен. И правительство Австралии, и Европейский Союз ранее также вынесли решение в пользу подачи исков против Valve.

Читать  Avermedia Live Gamer Ultra 2.1 предлагает сквозную передачу 4K144 VRR

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 0
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , , Категории: Игры, НовостиIT
Вы не можете доверять ежемесячной статистике Steam по компьютерной виртуальной реальности
Вы не можете доверять ежемесячной статистике Steam по компьютерной виртуальной реальности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 + одиннадцать =

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

Вы не можете доверять ежемесячной статистике Steam по компьютерной виртуальной реальности
Вы не можете доверять ежемесячной статистике Steam по компьютерной виртуальной реальности

2 месяца назад
Этот мод трекбол-геймпада доказывает, что нам нужен Steam Controller 2
Этот мод трекбол-геймпада доказывает, что нам нужен Steam Controller 2

2 месяца назад
Распродажа Helldivers 2 в Steam на самом деле является мошенничеством

3 месяца назад
Рекомендуемое
Заводы по производству микросхем огромны, и завод Intel в Огайо…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить