Супергруз Intel массой 415 500 килограмм царит по дорогам Огайо в течение девяти дней

13.06.2024

Заводы по производству микросхем огромны, и завод Intel в Огайо не станет исключением. Естественно, строительство таких объектов требует больших масс материалов и планирования, включая перекрытие дорог. Однако не каждый день диверсии используются для защиты огромного супергруза массой 916 000 фунтов.

Intel работает над своим заводом в Огайо с 2022 года, а производство планируется начать в 2025 году. Компания планирует производить будущие поколения своих лучших процессоров наряду с разработками третьих сторон. Team Blue еще предстоит много работы, прежде чем она откроет сайт для бизнеса. А пока компании приходится ждать прибытия супергрузов, путешествующих по штату. В то же время жители Огайо должны сохранять терпение.

Итак, что же это за супернагрузка? Как сообщает The Columbus Dispatch (через Tom’s Hardware ), это холодный ящик. Естественно, это не обычный чиллер. Фактически, его рост составляет около 7 м, ширина 6 м, длина 85 м, а вес составляет ошеломляющие около 416 тонн. Для справки: это почти вдвое больше веса самолета Боинг 787 (228 тонн). Линии электропередачи и многое другое также необходимо будет корректировать по мере продвижения колонны.

Учитывая масштабность этого груза, местные власти и Intel совместно разработали планы транспортировки. Однако этот холодный ящик ценен как по своей стоимости, так и по потребностям. Чтобы безопасно передвигать его по штату, конвой будет двигаться с парадной скоростью. Это максимум 8-16 км в час. Хуже того, он не будет путешествовать ночью из соображений безопасности. Все это привело к закрытию дорог на девять дней.

У Министерства транспорта штата Огайо есть страница, посвященная подробному описанию ежедневного маршрута сверхгруза. Если вам доведется увидеть его проходящим мимо, обязательно пришлите нам пару снимков. Это будущее процессоров x86 в кузовах этих грузовиков!

Первые процессоры Intel, произведенные в Огайо, появятся не раньше, чем через несколько лет. Тем не менее, у компании есть много продуктов, поступающих от других литейных заводов. И Lunar Lake, и Arrow Lake должны появиться позднее в этом году вместе с графическими процессорами Xe2 (как интегрированными, так и дискретными).

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