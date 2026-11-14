Cloudflare публикует исходный код Kitesurf, своего легковесного браузерного движка для ИИ-агентов

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Cloudflare опубликовала исходный код Kitesurf, своего легковесного браузерного движка, созданного специально для ИИ-агентов. Исходный код доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0. Это браузерный движок в том смысле, что он может загружать веб-сайты, запускать JavaScript и отображать страницы, но это не браузер в традиционном понимании (то есть для него не нужен Chromium или полноценный браузерный контейнер).

Kitesurf, впервые запущенный в августе, полностью работает на Cloudflare Workers. В сентябре компания расширила предложение, добавив поддержку WebMCP, дополнительные API и улучшив совместимость. Теперь разработчики могут проверять и модифицировать движок, запускать его локально или развертывать собственные экземпляры на Cloudflare Workers, а не только использовать управляемые API Browser Run.

Движок разработан таким образом, чтобы снизить вычислительную нагрузку, необходимую для автоматизации браузера. Вместо того чтобы запускать полноценный браузер для каждой задачи, Kitesurf выполняет парсинг HTML, применение CSS, выполнение JS и создание скриншотов с помощью набора компонентов на языке Rust, скомпилированных в WebAssembly.

Внутри Kitesurf использует Blitz для парсинга HTML, манипуляций с DOM и вёрстки, а также Stylo для обработки CSS. Выполнение JS в основном происходит с помощью Dynamic Workers от Cloudflare, а в качестве запасного варианта на основе WebAssembly используется движок Boa JS. Также используются библиотеки Linebender для вёрстки текста и 2D-графики и Krilla для создания PDF.

На самом деле он состоит из трех частей. Движок работает с сеансами браузера и клиентскими подключениями. PageScript отвечает за выполнение страниц и JavaScript. PageRenderer — это часть, которая фактически отображает страницу.

Важно отметить, что Kitesurf поддерживает протокол Chrome DevTools, поэтому вы можете использовать существующие инструменты автоматизации, такие как Puppeteer, вместо того чтобы переходить на совершенно другой интерфейс. При этом Cloudflare отмечает, что Kitesurf в настоящее время поддерживает не все функции Chrome DevTools.

Разработчики, которые хотят протестировать проект, могут клонировать репозиторий GitHub, установить зависимости и запустить движок локально с помощью Wrangler. Сервер разработки доступен по адресу http://127.0.0.1:8787 , где вы можете просматривать страницы с помощью Chrome DevTools или подключать клиенты автоматизации к конечной точке CDP.

Kitesurf необходимо развернуть в аккаунте Cloudflare с тарифным планом Workers Paid, поскольку движок использует Dynamic Workers для изоляции каждой отдельной страницы. Для локальной разработки развертывание не требуется.

Cloudflare также отмечает, что Kitesurf все еще находится на экспериментальной стадии и активно дорабатывается. В настоящее время команда сосредоточена на улучшении соответствия веб-стандартам, повышении надежности и оптимизации использования ресурсов и готова принимать любые предложения от сообщества через GitHub.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Cloudflare.

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